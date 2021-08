Kje se bo uresničevala Jankovićeva obljuba Janji Garnbret?

Ko se je Janja Garnbret avgusta 2019 iz Hačiodžija na Japonskem vrnila kot trikratna svetovna prvakinja, Mia Krampl pa svetovna podprvakinja, je ljubljanski župan Zoran Janković na sprejemu pred ljubljansko Mestno hišo javno obljubil , da bo Ljubljana, če jima v Tokiu uspe veliki met in katera od njiju osvoji naslov olimpijske prvakinje, dobila nov plezalni center. Ta bo zdaj na pobudo Planinske zveze Slovenije res zgrajen. Nacionalni plezalni center (NPC) bo v športnem parku Svoboda na Viču, zgrajen pa naj bi bil leta 2023. Projekt je vreden med osem in deset milijonov evrov.

"Jaz sem svoje naredila," je olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret pred množico navijačev, ki so se udeležili sprejema slovenskih olimpijcev na Kongresnem trgu v Ljubljani, izzvala ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Ta ji je pred dvema letoma, prav tako na sprejemu, takrat plezalne reprezentance, obljubil, da bo Ljubljana v primeru njene olimpijske zmage ali zmage njene reprezentančne kolegice Mie Krampl dobila nov plezalni center.

Na potrebo po takšnem centru je na istem sprejemu opozoril tudi načelnik komisije za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) Aleš Pirc.

Plezalni center bo zdaj res zgrajen, a ne zgolj zaradi Jankovićeve obljube, saj so o izgradnji Nacionalnega plezalnega centra (NPC) na upravnem odboru PZS prvič razpravljali že na junijski seji leta 2020, torej precej pred olimpijskim zmagoslavjem slovenske plezalne zvezdnice 6. avgusta letos.

Garnbretova, prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Foto: Anže Malovrh/STA

Tudi na Mestni občini Ljubljana so nam na vprašanje, ali je nov plezalni projekt res povezan z dosežkom Garnbretove, odgovorili, da so ga začeli razvijati že prej, in sicer na pobudo Planinske zveze Slovenije, in ni neposredno povezan samo z njeno olimpijsko zmago, čeprav so, kot so poudarili, na njene dosežke in uspehe drugih plezalk in plezalcev zelo ponosni.

Lokacija? Športni park Svoboda na Viču.

Z oddelka za šport na Mestni občini Ljubljana so nam sporočili, bo Nacionalni plezalni center stal v športnem parku Svoboda na Viču, kjer so danes teniška in nogometna igrišča.

Center bo predvidoma obsegal 2.000 kvadratnih metrov notranjih plezalnih površin in bo namenjen vsem trem plezalnim disciplinam, tudi hitrostnemu plezanju. Za zdaj sta steni za hitrostno plezanje v Sloveniji samo v Plezalnem centru Celje in na Plezalnem ranču Domna Škofica v Vrbnjah blizu Radovljice.

V načrtu je tudi postavitev zunanjih plezalnih sten.

Janković je plezalni center v Ljubljani obljubil pred dvema letoma, na sprejemu slovenskih plezalcev pred Magistratom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na MOL smo zaprosili tudi za renderje (skice) novega centra, a so nam odgovorili, da teh še ni, saj bo za projekt izveden arhitekturni natečaj.

Mestna občina pri pripravi projekta sodeluje s Planinsko zvezo Slovenijo, kar pa zadeva časovnico, računajo, da bodo prihodnje leto pridobili gradbeno dovoljenje, in leto pozneje, 2023, center tudi zgradili.

Groba ocena projekta: med osem in 10 milijonov evrov

Finančni okvir projekta še ni povsem jasen, saj gabariti objekta in obseg plezalnih površin še niso povsem določeni, pravijo na PZS. "Na vrednost investicije bodo imele vpliv tudi višje cene materialov za gradnjo, ki smo jim priča v zadnjem času. Groba ocena je med osem in deset milijonov evrov. V septembru bo predvidoma zaključena izdelava DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta), po katerem bo ocena investicije že bolj natančna," so še zapisali v odgovoru.

Center, kjer bodo tekmovalci na prvem mestu

Šlo bo za nacionalni plezalni center, v katerem bodo tekmovalci v športnem plezanju in člani reprezentanc imeli prednost pred komercialnimi uporabniki, so nam pojasnili na PZS, kjer poudarjajo, da v Sloveniji kronično primanjkuje javne plezalne infrastrukture.

"Nastajajoči center bo namenjen predvsem tekmovalcem. Predvideni so tudi ločeni prostori, ki bodo namenjeni samo članom reprezentanc v športnem plezanju in vrhunskim tekmovalcem, kjer bodo plezalne smeri ustrezne težavnosti," so še zapisali pri PZS.

V novem centru bodo priložnost usposabljanja dobili tudi postavljavci plezalnih smeri, kar bo spodbudilo tudi razvoj te stroke.

Foto: Getty Images

"Presežek zmogljivosti bodo ponudili rekreativnim plezalcem in članom drugih reprezentanc. Ta del je pomemben, ker se s temi prihodki pokriva del stroškov upravljanja centra in tako lahko center tekmovalci in reprezentance uporabljajo pod ugodnejšimi pogoji. Primer podobnega centra v večjem obsegu imamo v sosednji Avstriji v Innsbrucku.

Pod kakšnimi pogoji bo lahko reprezentanca trenirala v novem centru, bo odvisno od tega, v kakšnem deležu se bo v naložbo vključila država. Z njo se že pogovarjamo in verjamemo, da je prepoznala potencial, ki ga ima športno plezanje," si obetajo na PZS.

Plezalna karavana se vrača v Kranj



Olimpijska prvakinja Janja Garnbret se na tekmovališča vrača že čez nekaj dni, ko bo dvorana Zlato polje v Kranju gostila tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na domači tekmi bodo nastopile tudi Lučka Rakovec, ki je bila na zadnji tekmi v Kranju leta 2019 odlična tretja, olimpijka Mia Krampl, Vita Lukan, Tjaša Slemenšek, Lucija Tarkuš, Lana Skušek, Katja Debevec, Sara Čopar in Liza Novak.



V moški konkurenci bomo od slovenskih plezalcev videli Luko Potočarja, Domna Škofica, Martina Berganta, Milana Preskarja, Anžeta Peharca, Žigo Zajca, Andreja Polaka, Timoteja Romšaka in Lovra Črepa.



Kvalifikacije (ogled je brezplačen) bodo na sporedu v petek, 3. septembra, finale pa dan pozneje.