"Da smo prišli do točke, da od nekoga, sploh pa od nekoga, ki je star 23 let, pričakujemo, da vedno zmaga, je žalostno," pravi Roman Krajnik, trener Janje Garnbret. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko je Janja Garnbret na domači tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila drugo mesto, se je marsikdo začudil. To, da 23-letna plezalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, olimpijska prvakinja, šestkratna svetovna prvakinja in zmagovalka 36 tekem v svetovnem pokalu osvaja samo prva mesta, je postalo skoraj tako samoumevno, kot so smrt in davki, a dejstvo je, da zmagovanje po tekočem traku brez omejitev ni samoumevno.

"Drugo mesto ni poraz, drugo mesto je drugo mesto in biti drugi na svetu še vedno ni nič slabega," je bil po tekmi v Kopru v pogovoru za Sportal jasen Roman Krajnik, trener Janje Garnbret, ki je v soboto pod novo steno na koprski Bonifiki dobil občutek, da so bili ljudje kar šokirani nad tem, da Garnbretova ni posegla po novi zmagi.

Janja Garnbret je v finalu priplezala do višine 27+, kar ji je prineslo drugo mesto. Njena glavna tekmica, Japonka Ai Mori, je zmogla še nekaj gibov več, do višine 30+. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To se mi zdi kar žalostno. Da smo prišli do točke, da od nekoga, sploh pa od nekoga, ki je star 23 let, pričakujemo, da vedno zmaga, je žalostno," je bil brez dlake na jeziku trener Krajnik, ki je v svojih odgovorih nikoli ne slepomiši ter ne olepšuje realnosti.

Cilj sezone je že izpolnjen

Na vprašanje, ali je bil načrt njega in njegove varovanke zmagati na vseh tekmah v težavnosti v tej sezoni, kar ni uspelo še nikomur (Garnbretova je leta 2019 zmagala že na vseh tekmah v balvanih tiste sezone), je Krajnik odgovoril nikalno.

"Ne, najin letošnji načrt je bila zmaga na evropskem prvenstvu (Garnbretova je zmagala na vseh treh tekmah, v balvanih, težavnosti in kombinaciji) in ta načrt sva izpolnila. Kar pa zadeva sezono težavnosti, sva se prepustila, kar bo, bo," je dejal Krajnik.

Garnbretova je v Münchnu osvojila (vse) tri naslove evropske prvakinje. Foto: Jan Virt/IFSC

Takoj za Chamonixem

Nekdanji selektor slovenske in avstrijske reprezentance v športnem plezanju je bil prejšnji konec tedna tako kot večina, ki se je zbrala pod novo plezalno lepotico v Kopru, navdušen nad novim prizoriščem.

"Novo prizorišče je fantastično. Če primerjam lokacije za tekme, bi rekel, da je Koper takoj za Chamonixem v Franciji, medtem ko so navijači tukaj še boljši. Vse skupaj je bilo vrhunsko," je vso izkušnjo pohvalil 47-letni Škofjeločan.

Svetovni pokal v težavnostnem plezanju se je po 25 izvedbah v Kranju letos preselil v Koper. Tekma bo tam tudi septembra prihodnje leto. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To, kar se je zgodilo, se je moralo prej ali slej zgoditi"

Na vprašanje, ali je nastop na domači tekmi za Garnbretovo pomenil velik pritisk – športniki običajno pravijo, da je doma najlepše, a tudi najtežje zmagati – glede na to, da je vajena največjih plezalnih odrov in navijačev, konec koncev je zmagala tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je izkusila največji pritisk v karieri, je Krajnik odvrnil, da "da in ne hkrati".

"Zgodilo se je cel kup stvari, ki bi jih bilo mogoče predebatirati. Kar se je zgodilo, se je moralo prej ali slej zgoditi. To, kar je trajalo vso sezono, je bilo na neki način nehumano. To, kar je Janja doživela na v Münchnu (na EP, op. a.), ves pritisk, ki si ga je sama naložila, ko se je vsem zdelo povsem samoumevno, da bo na prvenstvu zmagala, ker tam ni tekmovalk iz držav zunaj Evrope, je bilo neverjetno. Še nikoli je nisem videl tako utrujene, kot je bila po evropskem prvenstvu," je povedal Krajnik, o tem pa je Garnbretova spregovorila tudi v pogovoru za Sportal, teden dni pred tekmo v Kopru.

Bo nastopila na naslednji tekmi v težavnosti v Edinburgu (9. do 11. 9.) in nato v Džakarti (24. do 26. 9.) ter oktobra še v Morioki na Japonskem (20. do 22. 10.), kjer bo tekma v kombinaciji, ali si bo vzela čas za regeneracijo?

"Mislim, da bo nastopila tako, kot sva imela v načrtu, razen če ni ušpičila kake majhne poškodbe za naprej in bo potrebovala nekaj premora. Ima nekaj težav s kolenom in ramo," je še povedal Krajnik.

