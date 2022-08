Čeprav zmaguje kot po tekočem traku ni stroj. Tudi Janja Garnbret se kdaj utrudi.

Tekmovalni koledar v športnem plezanju ne pozna premora. Po evropskem prvenstvu v Münchnu se karavana seli v Koper, kjer bo ta petek in soboto, 2. in 3. septembra, na sporedu tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na startni listi s 123 tekmovalci bo tudi osrednja junakinja prvenstva stare celine Janja Garnbret, ki letos ne pozna drugega kot zmago. Kaj bi bilo, če na evropskem prvenstvu ne bi stopila na najvišjo stopnico zmagovalnega odra, kako ji ustreza nov olimpijski format in točkovanje, ki ga prinaša, kakšen je bil odziv na njen kritični zapis do prelahkih smeri in kaj bo počela do tekme v Kopru, smo jo vprašali pod novo zunanjo steno v Kopru.

Kako zelo utrujeni ste po vsem, kar se je dogajalo v Münchnu?

Moram priznati, da kar precej. Evropsko prvenstvo je bilo psihično in fizično zelo naporno. Čeprav bi vsak mislil, da je lahko zmagati, ker je "samo" evropsko prvenstvo, pa ni tako. Še celo zdi se mi, da je pritisk še večji. Ne samo javnosti, ampak tudi in predvsem od sebe, saj sem se zavedala, da enostavno moram zmagati. Od Münchna se še nisem povsem odpočila, prihajam pa nazaj na staro raven in "staro", pravo Janjo.

Kaj bi bilo, če na evropskem prvenstvu ne bi zmagali?

Če ne bi zmagala? Ja, morala bi iti še na naslednje evropsko prvenstvo (smeh, op. a.).

Mislila sem, kaj bi to pomenilo za vas osebno? Kaj pomeni, če ne zmagate?

Seveda bi mi bilo težko. Zmaga na evropskem prvenstvu je bila glavni cilj moje sezone. Bilo bi mi tako hudo, kot bi mi bilo, če ne bi zmagala na olimpijskih igrah, le da bi naslednja evropska priložnost prišla precej hitreje kot olimpijska. Sicer pa ja, razočaranje bi bilo enako, saj bi to pomenilo, da mi ni uspelo tisto, kar sem si zadala.

Plezalci že odštevajo do domače tekme v Kopru



V petek in soboto, 2.in 3. septembra, bodo v Kopru na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v finalu nastopali najboljši športni plezalci in plezalke te sezone. Skoraj samoumevno se zdi, da bo med osmerico finalistk tudi Janja Garnbret, ki v letošnji sezoni ne pozna druge uvrstitve kot prvo mesto. Koprska tekma bo že 26. tekma svetovnega pokala v športnem plezanju Sloveniji, ki jo Planinska zveza Slovenije organizira pod okriljem Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), le, da bo tokrat na drugi lokaciji, kot smo je bili vajeni prejšnja leta. Dvorano Zlato polje v Kranju bo namreč nadomestila veličastna zunanja stena Plezalnega centra Koper - Plus climbing, ki jo je investirala Mestna občina Koper.



Tekma svetovnega pokala v težavnosti bo potekala na novi steni v Kopru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V petek, 2. septembra, bodo na sporedu kvalifikacije (od 9. do 15. ure) in polfinale (ob 20. uri), finale najboljše osmerice v moški in ženski konkurenci pa bo na urniku dan pozneje, v soboto, 3. septembra, ob 20. uri. Na startni listi je 123 tekmovalcev iz 24 držav, med njimi tudi 17-članska slovenska reprezentanca na čelu z najbolj dominantno športno plezalko zadnjih let Janjo Garnbret.



O tem, kakšni so njeni cilji, ni nobenega dvoma. "Na tekmo v Koper odhajam z enakim ciljem kot na preostale tekme. Grem po zmago, a se hkrati zavedam, da je pred domačim občinstvom težko tekmovati, saj želim pokazati najbolje, kar znam," je na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi tekmovanja, povedala 23-letna tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki ima doma popolno rezultatsko zbirko. Od zlate olimpijske medalje, šestih naslovov svetovne prvakinje, 36 zlatih medalj s tekem svetovnega pokala do še treh zlatih odličij z evropskega prvenstva v Münchnu, ki je dodobra "stestiralo" njene moči. O tem je spregovorila tudi v intervjuju za Sportal.

Spored evropskega prvenstva je bil zelo zgoščen. V petih dneh ste nastopili v treh finalih, v vseh tudi zmagali. Vseskozi ste poudarjali, da niste utrujeni, saj da so treningi bolj naporni od tekem, pa vendar, po prvenstvu ste bili zelo utrujeni. Kaj je bilo najbolj utrujajoče? Stalna osredotočenost?

Da, res je. Plezala sem precej manj kot plezam na treningu, a glava je tista, ki naredi svoje. Čeprav še vedno trdim, da sem bila res zelo sproščena, pa sem vseeno morala biti stoodstotno osredotočena, saj brez tega ne morem zmagati. Konstantna zbranost te vsekakor utrudi. Tekmovali smo štiri dni zapored, temu sta sledila dva dneva premora in potem še en dan finala v kombinaciji, tako da je bilo res izjemno naporno.

Z Münchnom imate posebno razmerje. Se strinjate?

Res ga imava! To je prizorišče, na katerem od nekdaj izjemno rada tekmujem. V letih 2017, 2018, 2019 in letos sem tam zmagala. Zakaj imava tak odnos? Zato, ker se mi zdi, da sem v Münchnu prvič doživela, da je bilo občinstvo res "noro", če temu lahko tako rečem. Saj je bilo vsepovsod, tudi v Chamonixu in drugje, a v Münchnu vlada posebna energija.

Poleg tega je posebno še to, da smo prejšnja leta tekmovali v olimpijskem centru, pa mi je bilo posebno že samo to, da gre za olimpijski center in da sem se zavedala, da se bližajo olimpijske igre v Tokiu, zato sem v Münchnu vedno dobila dodatno energijo.

Kombinacijska tekma v Münchnu je bila posebna zaradi novega formata. Namesto kombinacije hitrostnega, balvanskega in težavnostnega plezanja boste na prihodnjih olimpijskih igrah tekmovali v kombinaciji balvanov in težavnosti, kar prinaša tudi nov način točkovanja. Kako bi ga vi izpeljali drugače?

To je bil testni dogodek novega formata tekmovanja in postavitev je bila seveda prelahka.

Zanimalo me je, ali boste na to opozorili že v izjavi na prizorišču, pred navijači, takoj po tekmi, a ste se očitno odločili, da tega javno ne boste izpostavili.

Res je, to pa samo zato, ker je bila tekma v celoti tako enkratna. Balvani v posamični disciplini so bili zahtevni, težavnost v vseh krogih tekmovanja ravno tako. Vem, da so imeli postavljavci smeri v kombinaciji res težko nalogo, kako postaviti balvane in smer za težavnost tako, da bo ravno prav zahtevna.

Mislim, da so tudi oni izčrpani, da so 14 dni garali po cele dneve in da so imeli, sploh za kombinacijo, res težko delo.

Naslednja zadeva je novo točkovanje. Mislim, da nihče ni vedel, kako točno naj postavijo smeri, zato je bilo to tudi zanje izjemno zahtevno. Kar zadeva nov sistem točkovanja, v teoriji je videti zelo dobro, v praksi pa je vse še toliko bolj odvisno od postavitve.

Upam, da bo v kvalifikacijskem obdobju vse skupaj težje, tako balvani kot smer za težavnost, da se res vidi razlika med konkurenco.

Naslednja kombinacija nas čaka v Morioki na Japonskem, kjer bomo dobili še več informacij, ali se sistem in točkovanje obneseta. V Münchnu smo sicer dobili občutek, kako je bilo vse skupaj videti, a ker je bila postavitev prelahka, to ni bil odraz resničnega stanja.

Že večkrat ste opozorili na dejstvo, da so smeri na tekmah prelahke, še posebej ostri ste bili po tekmi v Chamonixu. Ste bili deležni veliko odziva?

Ogromno, še posebej so se odzvali tekmovalci in trenerji, kar me je zelo razveselilo.

Glede postavljavcev smeri pa je tako, da tisti, ki imajo malo prevelik ego, seveda niso bili najbolj navdušeni nad mojim zapisom … To sem slišala od drugih … A mi je vseeno, ker stojim za tem, kar sem zapisala. So se pa seveda tudi nekateri postavljavci z mano strinjali.

Predvidevam, da je vaša najljubša postavitev v tej sezoni na prvi tekmi težavnosti v tej sezoni v Innsbrucku, kjer je večina finalistk odpadla že v spodnjem delu stene?

Vsekakor! Finalna smer v Innsbrucku je moja najljubša postavitev v tej sezoni!

Slovenska reprezentanca za tekmo v težavnosti v Kopru: Ženski del: Janja Garnbret, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Tjaša Slemenšek, Lana Skušek, Katja Debevec, Sara Čopar in Rebeka Kamin Moški del: Luka Potočar, Domen Škofic, Milan Preskar, Martin Bergant, Matic Kotar, Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik

Kakšna se vam zdi nova zunanja stena v Kopru, ki bo gostila tekmo svetovnega pokala? S katero steno jo je mogoče primerjati? Ko ste jo videli prvič, ste si rekli ...

Uau! Nova stena v Kopru mi je izjemno všeč. Stena se trikrat prelomi, ima različne naklone in fino visi. Krasna stena, res.

Glede sten v Brianconu, Chamonixu in Villarsu moram povedati, da so vse enake – "plata", previs in vrh, stene se dvakrat prelomijo in takih smo že vajeni, medtem ko je stena v Kopru nekaj povsem drugega, ker se na njej toliko dogaja.

Je pa seveda na koncu vse odvisno od postavitve, a verjamem, da bodo postavljavci za tekmo postavili res težko smer. Nekaj drugačnega, da se dogaja.

Se nameravate do tekme v Kopru umakniti pred očmi javnosti? Ste odpovedali preostale obveznosti?

Da. Teden dni pred tekmo imam rada mir, da se v glavi pripravim na tisto, kar me čaka.

Pa znate reči ne obveznostim?

Težko je, se pa trudim, da vse obveznosti opravim že prej in da imam pred tekmo lahko mir.

PROGRAM tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju KOPER 2022

petek, 2. september sobota, 3. september 9.00−15.00 Kvalifikacije

09.00−12.00 Program za OŠ in mlade z mini olimpijado

09.00−15.00 Plezanje na mobilni plezalni steni

17.00−19.30 Program na stojnicah in glasbeni program z DJ

20.00 Polfinale 09.00−15.00 Dan odrtih vrat Plus climbing centra

15.00−18.00 Državno prvenstvo v hitrostnem plezanju za mlajše in srednje kategorije

15.00−22.00 Spremljevalni program na stojnicah

18.00−19.30 Glasbeni program z DJ

19.30−20.00 Otvoritev finala

20.00−22.00 Finale

22.00−24.00 Koncert

Kako do brezplačnih vstopnic?

Brezplačne vstopnice za ogled tekmovanja je mogoče pridobiti prek glavnega pokrovitelja do 31. avgusta.



Po tem datumu bodo vstopnice na voljo za 15 evrov za občane koprske občine in člane Planinske zveze Slovenije ter po 20 evrov za preostale. Vstopnice bodo omogočale ogled tako petkovega polfinala kot sobotnega finala.

Vstop za ogled kvalifikacij bo prost.