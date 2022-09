Doma je najlepše in najlepše je zmagati doma. Drugo kljukico je prejšnji konec tedna v Kopru, na novem veličastnem prizorišču tekme za svetovni pokal v športnem plezanju, odkljukal tudi Luka Potočar, 20-letni plezalec iz Jesenic, ki je v soboto pred več tisoč glasnimi navijači dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Pritisk domačih navijačev mu očitno ne pride do živega. Ravno obratno. "Dobro je, da se ne ustrašim, sicer pa ne vem, česa bi sploh se," se sprašuje v retoričnem smislu.

Da diši po zmagi, se je nakazovalo že dlje časa. Že lanska sezona je bila za Luko Potočarja, ki se je s plezanjem začel ukvarjati pri petih letih in hitro spoznal, da je to šport, ki mu je pisan na kožo, nakazovala, da z odločnimi koraki stopa proti svetovnemu vrhu.

Že sezona 2021 je bila napoved velikih rezultatov

Sezona 2021 je bila sezona konstantnega uvrščanja v finale (zgrešil je le enega) in sezona, ki jo je končal na visokem 4. mestu skupne razvrstitve v težavnosti.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Sezona, v kateri je varovanec trenerja Domna Švaba prvič stopil na zmagovalni oder tekme svetovnega pokala (Kranj, 2. mesto) in sezona, v kateri se je prvič prebil v finale svetovnega prvenstva.

Bila je tudi sezona, v kateri je osvojil svojo prvo medaljo na tej ravni tekmovanja. Na svetovnem prvenstvu v Moskvi je postal svetovni podprvak v težavnosti in osvojil prvo "moško" medaljo za Slovenijo v tej disciplini.

Potočar je v Kopru zmagovalni oder delil s Švicarjem Sascho Lehmannom in Nemcem Yannickom Flohejem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Evropski (in svetovni) podprvak v težavnosti

Letos je v podobno visokem ritmu nadaljeval. V Chamonixu in Innsbrucku je bil četrti, na evropskem prvenstvu v Münchnu pa je naslovu svetovnega podprvaka v težavnosti iz Moskve dodal še naslov evropskega podprvaka v tej disciplini. V finalu je splezal celo do enake višine ( 37+) kot legendarni Čeh Adam Ondra, a je zaradi slabše uvrstitve v predtekmovanju Slovenec potegnil krajši konec.

V soboto je v Kopru na vse skupaj postavil še češnjico v obliki zmage v svetovnem pokalu, prve v karieri v tem rangu tekmovanja.

Veselje selektorja Gorazda Hrena in trenerja Luke Fonda. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dolgo sem čakal na zmago, čeprav sem še mlad"

"Ta prva zmaga je res nekaj posebnega. Dolgo sem čakal nanjo, čeprav sem se še zelo mlad," se mu je smejalo pod novo steno v Kopru, ki je zaokrožila plezalni center Plus Climbing Koper, ki zdaj ima vse, kar vrhunski plezalec potrebuje za celovit trening – od dvorane za balvansko plezanje, do zunanje stene za hitrostno in težavnostno plezanje.

"Forma je res dobra, zmagati pred domačimi gledalci pa je še nekaj bolj posebnega," je dejal.

Tako kot vsi, ki so se prejšnji petek in soboto zbrali pod novo steno, je bil Potočar navdušen nad nepregledno množico navijačev, ki so si prišli ogledat tekmo v istem terminu, ko so slovenski košarkarji v drugem krogu Eurobasketa v Kölnu igrali proti Madžarom.

"Ja, neverjetno, koliko ljudi se je zbralo. Množico sem videl tudi med plezanjem, celo smer so me spodbujali, upam, da se bo tradicija organizacije tekem v Kopru nadaljevala tako kot prej dolga leta v Kranju."

Finale v Kopru si je ogledalo več tisoč navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že drugi v skupnem seštevku težavnosti

Potočar je z zmago napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku težavnosti, kar pa mu ne pomeni toliko, kot bi si morda mislili.

"Trenutno sem drugi v skupnem seštevku težavnosti, spremljam lestvico, mi pa mogoče letos ne pomeni toliko, ker je sezona drugačna in se vsi tekmovalci ne udeležujejo vseh tekem. Pri tem ne morem kaj dosti pomagati, kajti jaz vseeno tekmujem. Morda bo naslednjo sezono več tekmovalcev in bo tudi skupni seštevek bolj pomemben," je ocenil Jeseničan, znan po tem, da skoraj nikoli ne daje vtisa, da bi bil pod pritiskom ali bi ga zdelovala trema.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne vem, česa bi se sploh ustrašil"

"Pritisk? Odvisno od dogodka in moje forme. Dobro je, da se ne ustrašim, sicer pa ne vem, česa bi se sploh ustrašil. Če si dobro plezal skozi kvalifikacije in polfinale, mora tako biti tudi v finalu. Pravzaprav sem jaz sam edini, ki si lahko preprečim, da bi dobro plezal," je razumsko ocenil Potočar.

"Mislim, da je dobro, da se ne obremenjuje s stvarmi, ampak se samo osredotočim na plezanje," je dejal.

Tako kot na tekmi v Münchnu je tudi tokrat v zgornjem delu smeri navijače z gesto spodbudil k še bolj glasnemu navijanju. "Ne vem, ali je to moj zaščitni znak, ampak kdo ve, mogoče bo to res postal," se je namuznil ob pripombi o gestikulaciji, s katero še dodatno spodbudi navijače.

Potočar je z gesto v zgornjem delu smeri še dodatno spodbudil navijače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zgoščen program

Do naslednje priložnosti za medaljo mu ne bo treba dolgo čakati. "Osredotočen ostajam na tekme svetovnega pokala. Skoraj zagotovo bom nastopil na tekmah v težavnosti v Edinburgu (9. do 11. 9.) in Jakarti (24. do 26. 9.), medtem ko glede nastopa na tekmi v kombinaciji v Morioki na Japonskem še ne vemo."

Potočar se zaveda, da bo za boljši rezultat v kombinaciji (gre za kombinacijo balvanov in težavnosti, ki bo v Parizu 2024 nova olimpijska disciplina) moral okrepiti svoje znanje na balvanih. "Vztrajal bom na tem, da začetek sezone in pred tekmami posvetim samo balvanom in se udeležujem reprezentančnih treningov, mislim, da bo to pomagalo. Letos sem naredil res velik napredek, korak v pravo smer. Če nadaljujem v tem stilu, bo napredek zagotovo viden," je prepričan Potočar, ki je letos na evropskem prvenstvu v Münchnu, kjer so nov format tekmovanja prvič predstavili na tej ravni tekmovanja, osvojil peto mesto.

Potočar je v avgusta v Munchnu osvojil naslov evropskega podprvaka v težavnosti. Foto: Petr Chodura

Cilj: olimpijske igre v Parizu 2024

Čeprav Potočar že zdaj žanje sadove svojega dela, pa pravi, da se bodo ti v celoti pokazali šele v prihodnosti.

Njegov glavni cilj so olimpijske igre v Parizu čez dve leti, kjer bodo v športnem plezanju podelili dva kompleta medalj. Hitrostno plezanje bo tam na sporedu kot ločena disciplina, težavnostno in balvansko pa bosta združeni. Kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, kjer bo nastopilo 20 najboljših v moški in 20 v ženski konkurenci, po največ dva iz ene države, se bodo začele avgusta 2023 s svetovnim prvenstvom v športnem plezanju v Bernu v Švici.