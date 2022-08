Britanci za konec EP v gimnastiki še do dveh zlatih kolajn

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski telovadci so zadnji dan evropskega prvenstva v gimnastiki v nemškem Münchnu osvojili pet kolajn na posamičnih orodjih, od tega dve zlati. Eno je dosegel Jake Jarman na preskoku, drugo pa Joe Fraser na bradlji.

Jake Jarman je zlatu na preskoku dodal še bron na parterju (14,433). Tam je slavil Izraelec Artem Dolgopyat (14,966) pred drugouvrščenim Madžarom Krisztoferjem Meszarosom (14,600).

Na preskoku je Jarman slavil z oceno 14,983. Enak dosežek je uspel tudi Armencu Arturju Davtjanu, a je imel Britanec boljšo posamično oceno, ki mu je uspela ob drugem skoku (15,200). Bron je osvojil Ukrajinec Igor Radivilov (14,899).

Armenci so do zlata prišli na konju z ročaji, z oceno 14,733 je namreč slavil Hartjun Merdinjan. Malenkost je na drugem mestu zaostal Nizozemec Loran de Munck (14,700). Tretji je bil domačin Nils Dunkel (14,633).

Na krogih si je s 15,133 zlato kolajno okoli vratu obesil Grk Elefterios Petrunias. Drugi je bil Turek Adem Asil (15,033), tretji pa Britanec Courtney Tulloch (14,866).

Britanci so drugo zlato kolajno prejeli po zaslugi Joeja Fraserja, sicer zmagovalca v mnogoboju. S 15,333 je po zaslugi boljše izvedbe vaje slavil pred Ukrajincem Iljo Kovtunom z enako oceno ter rojakom Giarnnijem Regini-Moranom (14,866).

Na drogu je slavil Ciprčan Marios Georgiou. Foto: Reuters

Za konec EP je na drogu zlato kolajno osvojil Ciprčan Marios Georgiou s 14,400. Drugi je bil Litovec Robert Tvorogal (14,000), tretji pa Španec Joel Plata z enako oceno.

Od slovenskih telovadcev sta v četrtkovih kvalifikacijah na orodjih izpadla Luka Bojanc, ki je na krogih zasedel 63. mesto, ter Nikolaj Božič, ki je bil 108. na parterju.

Britanci so bili daleč najuspešnejši na članskem EP, ki so ga končali s štirimi zlatimi in tremi bronastimi kolajnami.

