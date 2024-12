Bolečine so prehude, Janja Šegel dokončno odpovedala SP

"Gostota dosežkov na SP je zverinska, zasedba vrhunska in v takem stanju nima smisla, da rineva z glavo skozi zid. Janja je deset dni brez pravega treninga, zdravniki, fizioterapevti, kineziologi so se trudili, da bi jo pripravili, delali na tem, da pride k sebi, a ne gre. Trikrat sva poskusila, a brez narejenega pravega treninga nastop na 200 m prosto ni možen. To bi bila le izguba časa in energije," je za STA trenutno zdravstveno sliko svoje varovanke razložil Blaž Medvešek.

Po treningu jo je "uščipnilo" v hrbtu

Tekmovalka se je poškodovala pred desetimi dnevi na začetku piljenja forme za SP, ko jo je po treningu "uščipnilo" v hrbtu. "Prejšnji teden je poskušala s treningi, en dan je kazalo dobro, pa spet ne, pa spet dobro in konec tedna jo je spet stisnilo, pa popustilo in v ponedeljek spet stisnilo in ni mogla niti hoditi. Včasih se mi zdi, kot bi kdo prebadal vudu lutko," je še razlagal Medvešek. Ta je upal, da bo plavalka izpustila uvodna dneva tekmovanj v Budimpešti, ker pa se stanje ni spremenilo, sta z varovanko odpovedala vse nastope.

Plavalka bo zdaj najprej sanirala poškodbo, vse kaže na ukleščen živec, nato pa jo čakajo priprave na poletno svetovno prvenstvo, ki ga bo julija 2025 gostil Singapur.

Sprva je imela Šegel v Budimpešti prijavljenih pet nastopov, v ponedeljek je razpored skrčila na 50 m hrbtno in 200 m prosto, danes pa odpovedala še ti dve disciplini. Na prvenstvu bodo slovenske barve branili Peter John Stevens (50 m prsno), ki se s to tekmo poslavlja od aktivne športne poti, finalistka zadnjega tovrstnega SP pred dvema letoma v Melbournu Katja Fain (200 m delfin, 400 m mešano) in kranjski olimpijec Sašo Boškan (200, 400 in 800 m prosto).

