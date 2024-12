Budimpešta bo od torka do nedelje gostila 17. svetovno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. V poolimpijskem letu se vedno ugiba, kdo si je po igrah vzel več premora in ni popolnoma pripravljen, kateri tekmovalci bodo SP izpustili, kdo se od plavanja poslavlja, zato je SP vselej tudi priložnost za mlade, ki že pogledujejo proti OI 2028.

Z maksimalnim številom 32 plavalcev bodo v Duna Areni zastopani prvi favoriti za najuspešnejšo ekipo, reprezentanti ZDA. Med njimi je kar 21 takih, ki so poleti nastopili na igrah v Parizu.

V ameriški ekipi je zmagovalka nedavnega svetovnega pokala Kate Douglass, ki je jeseni dvakrat dosegla svetovni rekord na 200 m prsno. Tudi Lilly King, Hunter Armstrong in Kieran Smith bodo branili naslove s prvenstva 2022 v avstralskem Melbournu, prvi naslov si želi Gretchen Walsh. Med zvezdniki bodo na startnih kamnih manjkali legendarna Katie Ledecky, Torry Huske in Bobby Finke.

Tako močne ekipe ostale države nimajo, a bodo imeli Američani težko delo. Nazadnje so v skupnem seštevku kolajn za njimi drugo mesto osvojili Avstralci, ki jih bosta tudi v Budimpešti zastopala Elijah Winnington in Meg Harris.

Boglarka Kapas, je adut gostiteljev. Foto: Reuters

V domači reprezentanci izstopajo olimpijski prvak Hubert Kos, Boglarka Kapas, Ajna Kesely in Nikolett Padar. Švicar Noe Ponti je denimo jeseni dvakrat izboljšal svetovni rekord na 50 m delfin. V svetovnem pokalu je blestel Kitajec Qin Haiyang. Vrhunsko formo napoveduje tudi Siobhan Bernadette Haughey iz Hongkonga, tretja v ženskem skupnem seštevku svetovnega pokala 2024.

V Budimpešti bo nastopila tudi dvakratna olimpijska prvakinja Kanadčanka Summer McIntosh, ki je v madžarski prestolnici leta 2022 osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje v velikem bazenu. Britanski zvezdniki so Jacob Peter, Ben Proud in Freya Anderson, nemški olimpijski prvak Lukas Märtens ...

Vsi omenjeni naj bi poskrbeli, da se bo na največjem bazenskem kompleksu na Madžarskem nadaljeval festival svetovnih rekordov, ki so jih gledalci tam od leta 2017 do danes videli kar 33.

Veliko odpovedi priložnost za mlade

Mnogo je tudi odpovedi. Sem sodijo Avstralke Emma McKeon, Mollie O'Callaghan, Ariarne Titmus, Kaylee McKeown, Francoz Leon Marchand, Romun David Popovici, Švedinja Sarah Sjöström, Čehinja Barbora Seemanova, Madžar Kristof Milak, ... Manjkal bo tudi tunizijski olimpijski prvak iz Tokia 2021 na 400 m prosto Ahmed Hafnaoui, ki je v začetku meseca začel prestajati dopinško kazen.

Emma McKeon je ena tistih, ki je odpovedala nastop. Foto: Reuters

Prav to ponuja priložnost mladim. Britanci na prvenstvo denimo pošiljajo 15-letno Amelie Blocksidge, trikratno mladinsko evropsko prvakinjo in Joshuo Gammona, ki je lani izstopal na EP do 23 let. Gre za generacijo, ki naj bi medalje osvajala na igrah 2028 v Los Angelesu in v to kategorijo sodijo tudi Oliver Morgan, Eva Okaro in Angharad Evans. V avstralski reprezentanci je novincev kar osem.

Vračajo se ruski in beloruski športniki, a še vedno brez državnih simbolov

Novost prvenstva je tudi, da se v plavanje vračajo ruski in beloruski športniki, a še vedno brez državnih simbolov. Gre za odločitev Mednarodne plavalne zveze, ki je že lani jeseni izdelala kriterije za nastope športnikov iz teh dveh držav, pri katerih je najpomembnejši, da športniki aktivno ne podpirajo ruske vojaške agresije v Ukrajini.

V Katarju in s tem na olimpijskih igrah v Parizu so športnikom teh dveh držav ostala vrata zaprta, z Budimpešto se vračajo na najvišjo raven tekmovanj in zanimivo bo preveriti formo po dveh letih in pol odsotnosti.

Na mednarodni atletski zvezi zagotavljajo tudi, da so izjemno natančno preverili morebitno zlorabo nedovoljenih poživil pri ruskih plavalcih, ki so v zadnjih 12 mesecih v povprečju opravili po 7,5 dopinških testov na reprezentanta. Večkrat so bili testirani le Kitajski (9,4) in ameriški (8,2) plavalci.

Janja Šegel se je poškodovala tik pred SP. Foto: Aleš Fevžer

Slovenske želje so ob odsotnosti poškodovane prve plavalke reprezentance Neže Klančar skromne. Foto: www.alesfevzer.com

Skromne slovenske želje

Slovenske želje so ob odsotnosti poškodovane prve plavalke reprezentance Neže Klančar skromne. V večji meri so želja osebni rekordi, s čimer bi bil morda dosegljiv kateri od popoldanskih nastopov. Za 25-metrske bazene namreč še vedno velja, da se polfinala plavajo le v 50 in 100 metrskih disciplinah, večina slovenskih plavalcev trenutno pa plava daljše razdalje.

Težave za Šegel

Popoldanskemu nastopu naj bi bila v Budimpešti tokrat najbližje Janja Šegel z 19. izidom na 50 m hrbtno in Peter John Stevens s 25. na 50 m prsno. A Šegel si je tik pred odhodom na svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Budimpešti poškodovala hrbet. Kot je sporočil njen trener Matija Medvešek, bo izpustila uvodna dneva tekmovanj. Izmed petih disciplin bo, če jo bodo fizioterapevti "sestavili", nastopila le na 50 m hrbtno in 200 m prosto.

Pri Stevensu, ki se bo, kot sam pravi, zaradi manjkajoče podpore matične zveze s to tekmo poslovil od plavanja, pa je vprašanje, kakšna je njegova forma glede na dejstvo, da ob športu zadnje mesece hodi tudi v službo. Foto: Aleš Fevžer

Prva bo bržkone morala doseči osebni rekord za večerni polfinale. Pri Stevensu, ki se bo, kot sam pravi, zaradi manjkajoče podpore matične zveze s to tekmo poslovil od plavanja, pa je vprašanje, kakšna je njegova forma glede na dejstvo, da ob športu zadnje mesece hodi tudi v službo. Vsekakor pa je 50-metrska disciplina v 25-metrskem bazenu tista, kjer je možno presenečenje.

Najvišje med Slovenci na spisku prijav kotira Katja Fain, nazadnje finalistka Melbourna 2022 na 400 m prosto, ki pa bo na Madžarskem plavala v obeh bržkone fizično najbolj napornih disciplinah na 200 m delfin in 400 m mešano. Janja Šegel ima na 200 m prosto prijavljen 16. izid, a enako kot pri Fain v popoldanski program vodi le osem najboljših dosežkov. Sašo Boškan bo na zanj prvem tovrstnem prvenstvu nabiral izkušnje, posebej ob dejstvu, da je po olimpijskih igrah v Parizu začel vaditi daljše kravlove discipline.

Dozdajšnjih 13 slovenskih kolajn, med njimi so tri zlate, ki so jih osvojili Peter Mankoč, Alenka Kejžar, Blaž Medvešek, Damir Dugonjič in nazadnje leta 2016 v kanadskem Windsorju že omenjeni Peter John Stevens, bo bržkone ostalo nedotaknjenih. Foto: Reuters

Z veliko mero športne sreče je morda dosegljiv 44. finale

Dozdajšnjih 13 slovenskih kolajn, med njimi so tri zlate, ki so jih osvojili Peter Mankoč, Alenka Kejžar, Blaž Medvešek, Damir Dugonjič in nazadnje leta 2016 v kanadskem Windsorju že omenjeni Peter John Stevens, bo bržkone ostalo nedotaknjenih.

Z veliko mero športne sreče je morda dosegljiv 44. finale na svetovnih prvenstvih v kratkih bazenih. Ob že omenjenih so Sloveniji te finalne nastope v preteklosti priplavali še Nataša Kejžar, Metka Sparavec, Urška Slapšak, Tanja Blatnik, Igor Majcen, Anja Čarman, Igor Majcen, Matjaž Markič in Aleš Aberšek.