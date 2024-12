Osemnajstletna Summer McIntosh, olimpijska podprvakinja v tej disciplini, sicer pa trikratna prvakinja iz Pariza, je bila dolgo na poti, da bo celo prebila mejo 3:50 minute, a so ji na zadnjih treh dolžinah začele pohajati moči. Ob rekordu je postala prva Kanadčanka, ki je v tej disciplini v kratkem bazenu osvojila naslov prvakinje.

Z rekordom Oceanije 3:53,73 je srebro osvojila branilka naslova iz Melbourna 2022, Avstralka Lani Pallister, bron pa druga Kanadčanka Mary Sophie Harvey, ki je vseskozi lovila Američanko Paige Madden in jo prav v zadnjih 25 metrih tudi prehitela.

Drugo končno odločitev, žensko tekmo na 200 m mešano je z novim svetovnim rekordom 1:01,53 dobila branilka naslova Američanka Kate Douglass in za 23 stotink v bazenu ob Donavi izboljšala prav rekord legendarne Madžarke Katinke Hosszu. Kolajni sta osvojili še Američanka Alex Walsh in Britanka Abbie Wood, Kanadčanka Harvey pa je bila po bronu na 400 m prosto bržkone preveč utrujena, da bi se ob teh dosežkih potegovala za odličje in osvojila četrto mesto.

Rekordne so bile ob zlatu tudi Američanke Kate Douglass, Katharine Berkoff, Alex Shackell in Gretchen Walsh na 4 x 100 m prosto z izidom 3:25,01. Rekord so odvzele danes drugouvrščenim Avstralkam. Bron so osvojile Kanadčanke po hudem boju z Rusinjami.

Prav ob koncu programa so bili na 4 x 100 m prosto s 3:01,66 rekordni še Američani Jack Alexy, Luke Hobson, Kieran Smith in Chris Guiliano. Na stopničkah so bili še Italijani in Poljaki.

Prva ženska, ki je 50 m delfin preplavala v manj kot 24 sekundah

Walsh je že v kvalifikacijah dosegla rekord na 50 m delfin. S 24,02 je kar za 36 stotink sekunde izboljšala rekord legendarne Švedinje Therese Alshammar iz leta 2009, enega najstarejših plavalnih rekordov sploh. V polfinalu je 21-letna Američanka z novim rekordom 23,94 postala prva ženska, ki je 50 m delfin preplavala v manj kot 24 sekundah. A v sredo bi rada rekord še enkrat popravila: "Ne vem, kaj lahko še popravim, a nekaj bom našla."

Gretchen Walsh je nova svetovna rekorderka na 50 m delfin Foto: Guliverimage

V moški konkurenci sta v isti disciplini dopoldan padla dva rekorda prvenstev. Najprej ga je z 21,62 dosegel Nizozemec Nyls Korstanje, nato ga je z 21,53 popravil še svetovni rekorder Noe Ponti. Enaindvajsetletni Švicar je bil popoldan še desetinko sekunde hitrejši in za sedem stotink izboljšal lasten novembra postavljen svetovni rekord.

Polne tribune, na katerih je izstopalo kakšnih 60 mladih poljskih navijačev, ki skupaj s tamkajšnjimi turističnimi delavci že propagirajo EP decembra 2025 v Szczecinu, je videlo še zmago Američana Shaina Casasa z rekordom prvenstev in ZDA 1:49,51 na 200 m mešano.

Na 1500 m prosto je Tunizijec Ahmed Jaouadi dobil dvoboj s svetovnim rekorderjem Nemcem Florianom Wellbrockom na daljavo. Nemec je bil dopoldan najhitrejši s 14:17,27, Tunizijec pa popoldan v takoimenovani najhitrejši skupini slabo sekundo hitrejši. Z mladinskim svetovnim rekordom 14:20,64 se je brona veselil 17-letni Turek Kuzey Tuncelli.

Izidi prvega dne SP v Budimpešti: Ženske: - 400 m prosto:

1. Summer McIntosh (Kan) 3:50,25

2. Lani Pallister (Avs) 3:53,73

3. Mary Sophie Harvey (Kan) 3:54,88 - 200 m mešano:

1. Kate Douglass (ZDA) 2:01,64

2. Alex Walsh (ZDA) 2:02,65

3. Abbie Wood (VBr) 2:02,75 - 4 x 100 m prosto:

1. ZDA 3:26,01

2. Avstralija 3:28,25

3. Kanada 3:28,44 Moški: - 200 m mešano:

1. Shaine Casas (ZDA) 1:49,51

2. Alberto Razzetti (Ita) 1:50,88

3. Finlay Knox (Kan) 1:55,90 - 1500 m prosto:

1. Ahmed Žouadi (Tu) 14:16,40

2. Florian Wellbrock (Nem) 14:17,27

3. Kuzey Toncelli (Tur) 14:20,64 - 4 x 100 m prosto:

1. ZDA 3:01,66,

2. Italija 3:03,65

3. Poljska 3:04,46

Preberite še: