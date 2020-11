Bach znova odločno proti odpovedi OI

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka) Thomas Bach bo med 15. do 18. novembrom obiskal Tokio, prizorišče olimpijskih iger prihodnje leto, prvič po izbruhu pandemije novega koronavirusa. Po seji izvršnega odbora je ponovno z odločnim ne zavrnil možnosti, da bi razmišljali o odpovedi OI, ki so na programu med 23. julijem in 8. avgustom.

Še vedno pa je odprto pomembno vprašanje kvalifikacij za OI naslednje leto, skoraj polovica mest za tekmovanja je namreč še prostih. "Doslej je bilo podeljenih 57 odstotkov kvot. Želimo pripraviti pošten sistem izbora tudi za preostale kvote. Mednarodne panožne zveze in Mok se soočajo z vprašanjem, kje najti varno okolje za izvedbo, verjetno bo največ kvalifikacij potekalo po regijah ali celinah," je izpostavil predsednik Moka.

Bach bo v japonsko prestolnico potoval iz Švice odletelo čartersko letom z minimalnim potrebnim številom članov Moka. "Obisk naslednji teden bo zelo pomemben. Naj pa začnem pri tem, da tudi sam nisem več vajen potovanj. Tokratno bo posebno, saj smo že teden dni v Lozani v karanteni, čakajo nas še testiranja. To je nenavadno, a pomembno. Prihajamo namreč v ključno obdobje priprave na OI, ko bomo pripravili varnostne in zdravstvene protokole, ključne za varno izvedbo OI," je na novinarski konferenci izpostavil Bach.

Glede navijačev izven Japonske med OI še ni nič določenega, podrobnosti bodo sporočili, ko bodo sprejeti ukrepi za varno izvedbo OI. "Imamo že velik nabor različnih ukrepov, od prehoda meje in vstopa v državo, karanten, hitrih testov, dostopnosti in možni uporabi cepiva, medosebne razdalje, ki se bo lahko kontrolirala z različnimi tehničnimi sredstvi kot tudi merjenje telesne temperature, različnih načinov razkuževanj. Nabor je preobsežen, da bi lahko zdaj povedal vse," je dodal Bach.

Člani Moka bodo med obiskom videli olimpijsko vas, stadione in druge olimpijske objekte. "Imeli bomo priložnost, da govorimo tudi s tamkajšnjimi športniki. Upam, da bomo po tem obisku tudi tamkajšnji prebivalci še bolj prepričani, da bodo čez devet mesecev na voljo ustrezni ukrepi za varno izvedbo OI. Temu smo zavezani in to bo tudi glavno vodilo pri organizaciji iger, to je moj poziv prebivalcem Japonske in Tokia. Upamo, da se bo spremenilo dojemanje ljudi iz vprašanje, če bodo OI v to, kako jih bomo varno pripravili."

Tokio je konec prejšnjega tedna gostil prvo večje mednarodno športno tekmovanje po koronski prekinitvi, gimnastični četveroboj 32 ekip štirih gimnastičnih velesil, Japonske, Kitajske, Rusije in ZDA.

"Že s samo udeležbo so se pokazali pravi olimpijski ideali gradnje mostov med narodi, miru in prijateljstva. Tokio in Japonska pa sta dokazala, da lahko organizirata mednarodno tekmovanje celo v razmerah, ki veljajo zdaj. Čez devet mesecev bo gotovo lažje, saj bo na voljo med drugim več hitrih testov in tudi cepivo."

Bach je glede OI v Tokiu izpostavil še dobro novico, saj so se lastniki ekip NBA dogovorili, da se bo skrajšana sezona lige začela 22. decembra, kar bo omogočilo, da se bodo najboljši košarkarji udeležili OI, "kar so si želeli igralci in tudi olimpijsko gibanje".

Predsednik Moka, je dejal, da o ruskem dopingu niso govorili, dobili so le obvestilo, da bo o pritožbi Rusov Mednarodno športno razsodišče odločitev sporočilo do konca leta.

Organizatorji OI leta 2022 v Pekingu so tudi na današnji seji zatrdili, da bodo vse objekte za zimske igre dokončali do zaključka letošnjega leta.

Pred sejo IO so se člani IO sestali s komisijo športnikov, ki so bili veseli potrditve proračuna olimpijske solidarnosti 2021 - 2024. Posamezne postavke so se povečale tudi za 16 in 25 odstotkov, kar bo po Bachovih besedah povečalo pomoč nacionalnim olimpijskim zvezam in s tem samim športnikom pri pripravah na OI, prav tako pa bodo lahko še bolj izdatno podprli olimpijsko begunsko ekipo, ki nastopa pod okriljem Moka.

