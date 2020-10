Bach: OI ne bodo tržnica za demonstracije

"Športniki predstavljajo izjemne dosežke, solidarnost in mir. Vse to pa vključuje tudi vzajemno spoštovanje in politično nevtralnost na tekmovališčih in na odru za podelitve," je prepričan Bach, ki je pred tem tudi večkrat pojasnil, da tudi olimpijska listina zapoveduje nevtralnost, kar pomeni, da olimpijske igre niso prizorišče za izražanje politične, verske, rasne ali kakšno druge propagande.

Podobne izjave je Bach dal že pred meseci po protestih, ki so izbruhnili zaradi policijskega nasilja v ZDA nad temnopoltimi. Prejšnji mesec pa so se pojavili pozivi več kot sto skupin za varstvo človekovih pravic, da naj Mok odvzame Kitajski organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2022 v Pekingu, ker ta država krši državljanske svoboščine v Hongkongu in preganja muslimansko manjšino Ujgurov.

"Na olimpijskih igrah gre za raznolikost in enotnost, ne za politiko in dobiček. Bojkoti ne delujejo," je prepričan prvi mož olimpijske družine.

Coe podprl športnike

Predsednik Svetovne atletike Britanec Sebastian Coe je sicer v začetku meseca prvič podprl športnike v boju za enakopravnost in proti rasizmu. Kot eden vodilnih funkcionarjev mednarodnega olimpijskega gibanja je Coe izrazil podporo športnikom, ki bodo želeli svoje nezadovoljstvo in kritiko do oblastnikov javno izraziti z gesto, kot je poklek na eno koleno.

"Športniki so del sveta in želijo odražati svet, v katerem živijo," je prepričan Coe. "In to je zame popolnoma sprejemljivo, če se to počne s popolnim spoštovanjem do drugih tekmovalcev, kar mislim, da večina športnikov razume pravilno."

Mok je januarja izdal posodobljene smernice o aktivizmu v športnih sferah, s katerimi je prepovedal kakršne koli demonstracije na stopničkah med podeljevanjem kolajn ali igriščih oziroma športnih prizoriščih.

Prvi mož svetovne atletske federacije, ki je tudi član ožjega vodstva Moka, pa je pripravljen omiliti svoje stališče in podpira razprave, ki jih vodi olimpijska komisija za športnike, da bi razmislili o načinih, ki bi omogočili dostojno podporo pobudam proti rasizmu.

