Tokio pred OI dobil tudi svoj Pride House

ozaveščanje Japoncev in boj proti stigmatizaciji in diskriminaciji različnih oblik spolnosti

V Tokiu so oblasti v nedeljo v okviru predolimpijskih projektov odprle prvo hišo ponosa (Pride House), namenjeno skupnosti LGBTQ, pa tudi ozaveščanju Japoncev in boju proti stigmatizaciji in diskriminaciji različnih oblik spolnosti v deželi vzhajajočega sonca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tokijski projekt je podoben prejšnjim tovrstnim projektom na olimpijskih igrah. Tokratni pa bo imel tudi stalen prostor za sestanke in informacijski center, namenjen izobraževanju o spolni raznolikosti. Obenem bo prostor v Tokiu nudil tudi zavetje vsem diskriminiranim in nadlegovanim.

Japonska je še vedno država, edina v skupini G7, ki ne priznava istospolnih skupnosti. Številni pari še vedno težko najdejo skupno stanovanje, neredko so partnerjem prepovedani celo medsebojni obiski v bolnišnici. In prav zaradi takšnih razmer aktivisti na Japonskem trdijo, da so tovrstni projekti, kot je hiša ponosa, v Tokiu nujni.

Japonska družba v celoti ni prijazna do oseb LGBTQ

"Ne samo v športu. Japonska družba v celoti, tudi na delovnih mestih in v šolah, ni prijazna do oseb LGBTQ. Zato je težko tudi priznati," pravi Gon Matsunaka, ki vodi projekt. Uradno se projekt imenuje Pride House Tokyo Legacy, zato organizatorji upajo, da bo njegov vpliv viden tudi po igrah. Matsunaka upa, da gre za mejnik, ki bo spremenil položaj skupnosti LGBTQ v japonski družbi.

"V športu smo vsi enaki. Zato pozdravljamo odločitev Tokia 2020, da v model iger dodaja različnost in vključevanje," pa je o projektu povedal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki je hiši zaželel tudi veliko uspeha.

V hišo ponosa je vključen tudi Fumino Sugiyama, ki je nastopal za žensko sabljaško reprezentanco, kasneje pa razkril, da je transspolnik. Kot je povedal, je bilo v času športne kariere nemogoče priznati svojo spolnost, saj je družba na Japonskem preveč homofobična. "Soočal sem se z dilemo, ali naj nadaljujem s športom, ki ga ljubim, ali pa naj bom zvest sam sebi ter preneham s sabljanjem."

Na Japonskem še brez razkritij športnikov

Na Japonskem se položaj ni bistveno spremenil. Medtem ko je v svetu vse več športnih zvezdnikov, ki so razkrili, da niso del uveljavljenih norm heterogene spolnosti, izstopata denimo ameriška nogometašica Megan Rapinoe in britanski olimpijski prvak v skokih v vodo Tom Daley, se to na Japonskem še ni zgodilo.

V okviru olimpijskega gibanja je bil tovrstni projekt prvič izpeljan na zimskih igrah v Vancouvru 2010. Začasno je bil del iger v Londonu 2012 in Riu 2016, pa tudi na drugih velikih športnih dogodkih, kot so igre Commonwealtha. Uradno so projekt zavrnili le prireditelji zimskih iger v Sočiju 2014, kjer pa so za skupnost LGBTQ zagotovili nekatere šotore za srečevanje.

