Organizatorji odločeni: OI bomo pripravili ne glede na vse

Predsednik organizacijskega odbora olimpijskih iger v Tokiu Yoshiro Mori je zatrdil, da bodo olimpijske in paraolimpijske igre, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa iz letošnjega prestavljene na naslednje leto, pripravili "ne glede na vse", poroča japonska tiskovna agencija Kyodo News.

"Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo sposobni gostiti OI," je Mori izjavil na srečanju, ki so ga organizirali liberalni demokrati, japonska vladajoča stranka. Japonska vlada je pred tem že napovedala, da bo zmanjšala zaostrene ukrepe za vstop v državo, ter s tem omogočila treninge in tekme olimpijcem.

Na Japonsko ta čas ne morejo vstopiti državljani kar 159 držav in regij sveta, že v oktobru pa naj bi se ta številka precej znižala. Posebna skupina za izvedbo iger, ki jo sestavljajo predstavniki vlad japonske in Tokia ter organizacijskega odbora, zdaj pripravlja različne scenarije, kako v pandemiji varno pripraviti največji športni dogodek na svetu. Nared naj bi bili do konca leta.

Državna pomoč

Prejšnji teden so že objavili okvirni načrt za znižanje stroškov, ki so narasli zaradi prestavitve, kar je potekalo v sodelovanju s koordinacijsko komisijo Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Nadaljevanje državne pomoči za izvedbo iger je kmalu po izvolitvi 16. septembra izpostavil tudi Yoshihide Suga, ki je na mestu premierja nasledil Shinza Abeja. Ta je bil velik podpornik olimpijske ideje že v času kandidature Tokia in pozneje tudi v pripravah na izvedbo OI.

