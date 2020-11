Olimpijska generalka, ki daje upanje

Japonska je danes na ogled ponudila smernice, kakšne naj bi bile poletne olimpijske igre v Tokiu, ki so jih zaradi koronavirusne pandemije preložili na leto 2021. Danes je namreč gostila prvo večje mednarodno športno tekmovanje po koronski prekinitvi, gimnastični četveroboj "Prijateljstvo in solidarnost", ki je služil kot olimpijska generalka.

Na tekmovanju v Tokiu nastopa 32 reprezentantov štirih gimnastičnih velesil, Japonske, Kitajske, Rusije in ZDA, gimnastični boji pa potekajo v skladu s strogimi protikoronskimi ukrepi.

Dva tisoč navijačev z maskami, ki so bili v dvorani Yoyogi s kapaciteto za 8700 gledalcev razporejeni na ustrezne medosebne razdalje, si je moralo redno razkuževati roke, večkrat med tekmovanjem so jim merili tudi telesno temperaturo. Med tekmovanjem so jih organizatorji ves čas opozarjali, naj ne kričijo, da omejijo morebiten kapljični prenos.

Za gledalce so veljali posebni protokoli, tudi večkratno merjenje temperature. Foto: Reuters

Gledalci so se tako zadovoljili le z aplavzom in občasnim vzklikom, ko so občudovali mojstrske nastope najboljših telovadcev na svetu.

Tudi novinarji in telovadci so morali prestati podobno stroge higienske ukrepe, ob vstopu v tekmovalno dvorano pa so jih še "stuširali" z razkuževalno meglico.

Foto: Reuters

Bach: Vzor, da lahko tekmovanja pripravimo varno

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je izrazil upanje, da bo gimnastično tekmovanje dalo smernice, kako bodo tokijski prireditelji prihodnje leto lahko priredili varne olimpijske igre za tekmovalce, spremljevalce in navijače.

"S tem tekmovanjem ste vzor, da lahko športna tekmovanja ob upoštevanju higienskih ukrepov pripravimo varno," je prek videosporočila dejal Bach na slovesnem odprtju tekmovanja.

"Tekmovanje nam daje samozavest v pripravah na prihodnje športne dogodke, katerih vrhunec bodo preložene olimpijske igre Tokio 2020," je še dejal Bach.

Foto: Reuters

Poseben protokol za tekmovalce

Mok in japonska vlada sta konec marca zaradi koronske krize preložila tokijske igre na prihodnje poletje. Številni zdravstveni strokovnjaki so izrazili dvom, da bi lahko tako velik dogodek brez cepiva proti virusu sars-cov-2 priredili varno.

Telovadci so morali biti pred prihodom na Japonsko vsaj dva tedna v karanteni ter opraviti več zaporednih koronskih testov, testiranje pa so vsakodnevno nadaljevali tudi med bivanjem v Tokiu. Takoj po prihodu v Tokio so se morali podvreči strogim bio-varnostnim protokolom. S tem so se izognili obvezni dvotedenski karanteni, ki sicer velja na Japonskem.

Vse nastopajoče so nastanili v hotelu, v katerem je imela vsaka delegacija na voljo svoje nadstropje, njihovo gibanje v hotelu ter dvoranah za vadbo oziroma tekmo pa je bilo strogo omejeno. Na tekmovalnem podiju si tudi niso delili magnezija.

Trikratni olimpijski prvak in svetovni zvezdnik Kohei Uchimura je dobil zeleno luč za nastop, potem ko je bil njegov vzorec na testiranju lažno pozitiven. Foto: Reuters

Japonec najprej lažno pozitiven, nato vendarle nastopil

Trikratni olimpijski prvak in svetovni zvezdnik Kohei Uchimura je dobil zeleno luč za nastop, potem ko je bil njegov vzorec na testiranju lažno pozitiven.

"Vem, da je bilo za vse nas zelo težko živeti pod temi številnimi strogimi ukrepi. A pomembno je, da nas to tekmovanje popelje do olimpijskih iger. Če ne bomo tukaj ustvarili upanja in sanj, to ne bo vodilo do olimpijskih bojev," je na odprtju tekmovanja dejal Uchimura.

Svetovni prvak Rus Nikita Nagornij je dodal, da bodo za vse športnike olimpijske igre prihodnje leto najpomembnejše tekmovanje v njihovem življenju. "Danes želim, da pokažemo svetu, da se olimpijske igre lahko varno organizira tudi v času pandemije," je dejal Nagornij.

Tekmo so si v živo ogledali številni najvišji vladni predstavniki ter tokijska guvernerka Yuriko Koike.

Nekateri so izrazili nestrinjanje z načrtovano izvedbo olimpijskih iger prihodnje leto. Foto: Reuters

Prihodnji teden pa se bodo organizatorji Tokia 2020 sestali z gimnastičnimi prireditelji, da si predajo izkušnje in nove smernice pri organizaciji tekmovanja.

