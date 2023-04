15-letnik preseneča, Kauzer pa se sprašuje, kam to pelje

Konec tedna je bila v Tacnu tekma evropskega pokala, ki je med drugim štela tudi za izbirne tekme za slovensko reprezentanco. Reprezentanca še ni dokončno odločena, a že pred sezono je bilo jasno, da je Peter Kauzer na podlagi lanskih rezultatov že uvrščen v ekipo.

Peter Kauzer je v Tacnu suvereno zmagal in že nakazal, da bo tudi letos krojil svetovni vrh. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Hitro je pokazal, kam še vedno spada

Hrastničan je zadnji konec tedna prišel na tekmo v Tacen in že takoj pokazal, da je še vedno najboljši. Ves konec tedna je kazal dobre vožnje in na koncu zmagal z lepo razliko. Kauzer, ki je sicer zelo kritičen do svojih voženj, nam je zaupal, da so bile njegove vožnje za ta obdobje v redu.

"Dobro se počutim in tudi dober občutek imam v čolnu. Vse sem imel pod nadzorom. Res je, da sem že prekvalificiran v reprezentanco, ampak sem vseeno želel normalno tekmovati. Vožnje so bile za to obdobje v redu. Sezona se začne junija in tudi temu prilagajam treninge. To pomeni, da še nisem začel dvigovanja forme," je povedal srebrni olimpijec iz Ria leta 2016, ki nikoli nima težav z motivacijo.

"Če je tekma višjega ranga, sem morda nekoliko bolj motiviran. Sicer si želim vsako tekmo odpeljati po najboljših močeh. Pred začetkom sezone ni veliko tekem, zato tovrstne tekme izkoristim, da odpravljam napake, te se potem ne smejo dogajati na glavnih tekmah."

"Kot sem v zadnjih letih že nekajkrat povedal, svojega telesa ne ubijam več." Foto: osebni arhiv/Lana Kokl

Očitno se mu leta, Kauzer bo septembra dopolnil 40 let, na vodi prav nič ne poznajo. Nekoliko v šali nam pripomni, da ima dobre gene in da po toliko letih aktivnega veslanja zelo dobro ve, kaj mora narediti, da bo normalno deloval.

"Treningov naredim toliko, kolikor jih morem. A kot sem v zadnjih letih že nekajkrat povedal, svojega telesa ne ubijam več. Ti časi so mimo. Tudi na tekmovanja ne pridem nikoli utrujen. Pridem spočit in zaradi tega drugače funkcioniram."

"Če neko stvar delaš z ljubeznijo, potem ni nič težko. Seveda, po napornih treningih si utrujen. Po srcu in duši sem športnik, tako da ne morem biti pri miru. Če sem pol dneva na kavču, ne vem več, kaj bi počel. Takšen je moj način življenja. Biti vrhunski športnik, ne pomeni, da si športnik samo tisto uro na treningu in dve uri na tekmi, ampak je to način življenja."

Žiga Lin Hočevar je na uvodni tekmi za reprezentanco presenetil s svojimi vožnjami. Petnajstletniku se nasmiha mesto v članski reprezentanci. Foto: Boštjan Boh

Vedno je na voljo, a ga nihče nič ne vpraša

Če njegovi rezultati niso nobeno presenečenje, pa je v kajaku na izbirnih tekmah za veliko presenečenje poskrbel šele 15-letni Žiga Lin Hočevar, ki mu po prvih izbirnih tekmah zelo dobro kaže, da se uvrsti v člansko reprezentanco. In kako on vidi trenutni položaj in preboj mladega kajakaša Žige Lina Hočevarja?

"Pri njem je vsa družina vključena v kajak. Žiga Lin je verjetno v čolnu sedel, preden je shodil (smeh, op. p). Kot sem že prej dejal, to je način življenja. Bi se pa ob vsem spoštovanju do preostalih tekmovalcev vprašal, kako je mogoče, da 15-letni kajakaš premaguje veliko bolj izkušene tekmovalce. Zmeraj sem govoril, da sem na voljo za nasvete, ampak me nihče nič ne vpraša. Glede na to, koliko časa sem v svetovnem vrhu, nekaj že vem. Jaz bi se vprašal, kam vse to pelje."

Simon Hočevar in Eva Alina Hočevar, oče in sestra Žige Lina Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sam pravi, da ni nikoli skrival svojega načina treninga in da je zmeraj pogledoval v tujino oziroma je spremljal tujo konkurenco. Nikoli ga ni zanimalo, kateri bo na izbirnih tekmah za slovensko reprezentanco, ampak kako se bo odrezal na tekmah najvišje ravni.

"Zame je pomembno, da sem v ekipi in da se normalno pripravljam na glavne tekme. Zdi se mi, da se v današnjih časih veliko premalo poudarja razvoj športnika. Gleda se samo rezultate in časovne razlike, medtem ko se na razvoj oziroma na učenje pozablja. Nekateri preskakujejo stopnice. In ko enkrat prideš v člansko konkurenco, se ti pozna vsaka stopnica, ki jo preskočiš."

Foto: Vid Ponikvar

O kajak krosu se bo odločal sproti

V zadnjem obdobju je veliko govora tudi o kajak krosu. Ta je po novem olimpijska disciplina in jo bomo lahko videli na OI v Parizu leta 2024. Zanimanje zanj je pokazal tudi Kauzer, a se bo za tekmovanja odločal sproti, saj ne želi tvegati poškodbe. Dvakratni svetovni prvak v teh dneh nima veliko počitka. V torek odhaja v Krakov, kjer bo na sporedu nova tekma za sestavo slovenske reprezentance. Tekma na Poljskem bo že dala končni odgovor, kdo vse bo letos v reprezentanci branil slovenske barve. Bo Kauzerju družbo delal tudi 15-letnik? Hrastničan napoveduje zelo zanimiv konec tedna v Krakovu.

