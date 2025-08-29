V Zandvoortu na Nizozemskem so dirkači formule ena odpeljali prvi prosti trening pred 15. dirko prvenstva. Lando Norris in Oscar Piastri, ki ju na vrhu razpredelnice dirkačev loči le devet točk, sta bila najhitrejša. Presenečenje na tretjem in četrtem mestu pa je bil Aston Martin. Številni dirkači so imeli s stezo precej težav, tako vrtenj ni manjkalo. Ob 16. uri sledi drugi trening, nad stezo pa se zgrinjajo deževni oblaki.

Karavana formule ena je po poletnih počitnicah na predzadnji evropski dirki letos v Zandvoortu na Nizozemskem. Prvi prosti trening je potrdil, da bo tudi tu McLaren prvi favorit. Njihova premoč se zdi večja kot na prejšnjih prizoriščih. Lando Norris je odpeljal krog v času 1:10,278, drugi Oscar Piastri pa je zaostal slabe tri desetinke. Nekoliko bližje sta jima bila samo dirkača ekipe Aston Martin. Lance Stroll in Fernando Alonso sta za najhitrejšim zaostala pol sekunde. Šesti Max Verstappen (Red Bull), ki je tretji v dirkaškem seštevku, je zaostal že skoraj celo sekundo, sedmi George Russell (Mercedes) še dve desetinki več. Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta imela na 14. in 15. mestu kar sekundo in šest desetink zaostanka.

Steza v Zandvoortu je ena atraktivnejših. Foto: Reuters Dirkališče na sipinah ob Severnem morju je precej zahtevno za dirkanje, saj so zavoji hitri, steza pa ozka in s kratkimi ravninami, neprestano pa se spreminja naklon. S sunki nagaja še veter. Oprijem z asfaltom je prav tako slab. In tako na prvem treningu ni manjkalo vrtenj in izletov s proge. Po pirueti se je mojstrsko rešil Hamilton, Juki Cunoda (Red Bull) je zaplužil v peščeno izletno cono, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pa se iz nje ni izkopal in je dirkanje končal predčasno. Po koncu prvega treninga je na robu steze obtičal še Verstappen.

Samo poglejte to pirueto Lewisa Hamiltona za 360 stopinj:

⏪ Rewinding to a few moments before Antonelli went off…



Here’s Lewis Hamilton having a 360° moment on the approach to Turn 3 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/oCGOSHyidj — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

VN Nizozemske, prvi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:10,278

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,292

3. Lance Stroll (Aston Martin) +0,501

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,563

5. Alex Albon (Williams) +0,893

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,940

7. George Russell (Mercedes) +1,108

8. Carlos Sainz (Williams) + 1,180

9. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,231

10. Pierre Gasly (Alpine) +1,335

11. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,475

12. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,494

13. Nico Hülkenberg (Sauber) +1,597

14. Charles Leclerc (Ferrari) +1,673

15. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,682

16. Juki Cunoda (Red Bull) +1,848

17. Esteban Ocon (Haas) +1,866

18. Franco Colapinto (Alpine) +1,998

19. Oliver Bearman (Haas) +2,286

20. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +3,997