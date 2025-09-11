Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 9. 2025,
11.46

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nemčija Ferrari voznik policija Koper Vožnja avtocesta avtocesta

Četrtek, 11. 9. 2025, 11.46

20 minut

Voznik ferrarija med vožnjo grozil s pištolo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ropar. Tat. Kraja. Pištola. Grožnja. Grožnje. Nož. Vlom. | Nemškega državljana so našli in ustrezno ukrepali. | Foto Shutterstock

Nemškega državljana so našli in ustrezno ukrepali.

Foto: Shutterstock

Koprski policisti so imeli v zadnjih 24 urah veliko dela, med drugim so se že v sredo navsezgodaj ukvarjali s tujim voznikom, ki je med vožnjo zagrozil drugemu vozniku. V nadaljevanju vam razkrijemo, zakaj.

Ob 9.16 so Policijsko upravo Koper obvestili, da je enega od voznikov na avtocesti A1 med Brezovico in Vrhniko izsilil voznik osebnega avtomobila ferrari modre barve in nemških registrskih oznak. Pri tem je voznik ferrarija skozi okno pištolo nameril v prijavitelja, nato pa odpeljal v smeri Postojne. 

Policisti so vozilo opazili med Postojno in Pivko ter ga v naselju Petelinje ustavili.

Pri 58-letnem Nemcu, ki je vozil ferrari, so našli in mu zasegli plinsko pištolo, vse nadaljnje postopke pa so na kraju prevzeli policisti Prometne policije Logatec.

Policijski trak
Novice V Ljubljani našli 46-letnico, ki je umrla nasilne smrti. Je vpletena njena hči?
Nika Pušnik, pogrešana
Novice Triindvajsetletnice še vedno niso našli
Nemčija Ferrari voznik policija Koper Vožnja avtocesta avtocesta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.