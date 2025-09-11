Voznik ferrarija med vožnjo grozil s pištolo

Koprski policisti so imeli v zadnjih 24 urah veliko dela, med drugim so se že v sredo navsezgodaj ukvarjali s tujim voznikom, ki je med vožnjo zagrozil drugemu vozniku. V nadaljevanju vam razkrijemo, zakaj.

Ob 9.16 so Policijsko upravo Koper obvestili, da je enega od voznikov na avtocesti A1 med Brezovico in Vrhniko izsilil voznik osebnega avtomobila ferrari modre barve in nemških registrskih oznak. Pri tem je voznik ferrarija skozi okno pištolo nameril v prijavitelja, nato pa odpeljal v smeri Postojne.

Policisti so vozilo opazili med Postojno in Pivko ter ga v naselju Petelinje ustavili.

Pri 58-letnem Nemcu, ki je vozil ferrari, so našli in mu zasegli plinsko pištolo, vse nadaljnje postopke pa so na kraju prevzeli policisti Prometne policije Logatec.