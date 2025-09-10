Vrača se testarossa: Ferrari je obudil eno svojih največjih ikon #foto

Ferrari je z novim športnim avtomobilom, ki je naslednik modela SF90 stradale, vrnil nekdanje ikonično ime testarossa.

Ferrari novega superšportnika ni razkril v Nemčiji na razstavi IAA, temveč na svojem dogodku v Milanu. Nov avtomobil se imenuje 849 testarossa, s čimer vračajo med žive nekdanje ikonično ime enega svojih najbolj prepoznavnih modelov. Avtomobil bo nasledil model SF90 stradale, postal pa je najzmogljivejši serijski ferrari vseh časov.

Naziv Testa Rossa so prvič uporabili leta 1956 pri modelu 500 TR, da bi opisali barvo pokrovov odmičnih gredi pri nekaterih Ferrarijevih najbolj ekstremnih, visoko zmogljivih in ikoničnih dirkalnih motorjih. Nato je postalo ime enega izmed najbolj slavnih cestnih modelov znamke – testarossa iz leta 1984.

Sistemska moč že pri 1.050 "konjih"

849 testarosso bo poganjal sicer že znani motor iz SF90 stradale, kjer pa so uspeli v Maranellu s prenovo pogona moč povečati za dodatnih 50 “konjev”. 3,9-litrski osemvaljnik ima zdaj moč 830 “konjev”.

Sistemska moč priključno hibridnega pogona tako znaša 1.050 “konjev”. Samo hibridni del, ki ga sestavljajo trije elektromotorji (dva spredaj, eden zadaj) zmore 220 “konjev”. Kapaciteta baterije znaša 7,45 kilovatne ure.

Originalno testarosso so v Maranellu izdelovali med leti 1984 in 1996. Izdelali so jih skoraj deset tisoč. Ta avtomobil je poganjal še sredinsko postavljeni 4,9-litrski dvanajstvaljni motor.

Kupec mora pripraviti vsaj okrog pol milijona evrov

Tak ferrari do sto kilometrov na uro pospeši v 2,3 sekunde, do “dvestotice” pa v 6,3 sekunde. Najvišja hitrost je 330 kilometrov na uro. Krog na stezi v Fioranu so uspeli v primerjavi s SF90 stradale izboljšati za 1,3 sekunde. Avtomobil ima tudi izboljšano aerodinamiko, hlajenje in podtlak (415 kg pri 250 km/h) pri višjih hitrostih. Prazen tehta 1.570 kilogramov, razporeditev mase je 45:55.

Avtomobil bo kot kupe v Evropi stal vsaj okrog 460 tisoč evrov, naknadno pa v izvedbi spider okrog 500 tisoč evrov. Dodatni zmogljivostni paket assetto fiorano, s katerim so tudi dosegli testne čase na omenjeni stezi, stane dodatnih 52 tisočakov.

