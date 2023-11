Tako je v Ljubljani zagrmel ferrari za 800 tisočakov #video

V Ljubljani smo ujeli najnovejši superšportnik na slovenskih cestah – to je za zdaj še neregistrirani ferrari SF90 spider, priključni hibrid s sistemsko močjo okroglih tisoč konjev, premično streho in ocenjeno vrednost na 800 tisoč evrov.

Ferrari SF90 spider je tehnološko izpeljanka klasične izvedbe stradale, kjer so morali inženirji ponovno poiskati izboljšave za sistem premične trdne strehe, ki ne sme pretirano vplivati na vozne lastnosti avtomobila. SF90 je prvi Ferrarijev spider s priključno-hibridnim pogonom. S tem so najbolj zasloveli z najzmogljivejšim la ferrarijem.

Foto: Gregor Pavšič

Rdeča barva, drzne linije in kopica podrobnosti tehnološkega paketa so zagotovilo, da SF90 tudi sredi Italijje, še toliko bolj pa v Ljubljani, dobi veliko pozornosti. Vsaj v mestu bo lahko sledilo presenečenje, saj večina ni navajena videti ferrarija, kako se pelje skoraj brezslišno oziroma vsaj brez hrumenja visokozmogljivega bencinskega motorja. Kapaciteta baterije je 7,9 kilovatne ure, kar po meritvah Ferrarija zadošča do 25 kilometrov dosega. Zgolj z elektriko se je mogoče peljati do hitrosti 135 kilometrov na uro.

Tak je tudi primer dotičnega SF90 spider iz Ljubljane. Pri Autobrokerju so morali nanj čakati kar 22 mesecev, naročili pa so ga neposredno v Maranellu. Kupca še nima in najbrž bo romal v dolgoročni najem. Njegovo ceno z vsemi davki ocenjujejo na 800 tisoč evrov.

V uradni statistiki novoregistriranih avtomobilov, ki jo prek podatkov pristojnega ministrstva objavlja Sekcija vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije, bo tak ferrari sodil med športne avtomobile. Tam so letos registrirali 33 BMW M3, pa tudi že 50 različnih porschejev 911. Devet jih je bilo do konca oktobra tudi v različici GT3. Med posebnostmi so alpine A110, pa tudi toyota GR86 (uradno prek uvoznika ni na voljo), audija TTS, ferrarije portofino, 296 GTB in F8 spider, pa tudi maseratija MC20 in chevrolet corvette.

Skupno štirje motorji, od tega trije električni

SF90 ima v zadku osemvaljnik, na sprednji osi pa nato še dva elektromotorja. Tretjega so namestili med motor in menjalnik na zadnjo os in neposredno prinaša tako ime kot tudi tehnične inovacije iz sveta formule ena. Skupna moč pogona je tisoč konjev.

Osemvaljnik ima samostojno moč 780 konjev, kar je 60 konjev več, kot jih kadarkoli imel Ferrarijev motor V8. Kljub dodatni prestavi so uspeli za deset kilogramov zmanjšati maso menjalnika. Ta mora prenesti do 900 njutonmetrov navora, kar je petino več kot pri sedemstopenjskem menjalniku. Prestavo uspe pretakniti v 200 milisekundah. Celoten hibridni pogon ima skupaj z baterijo maso 270 kilogramov, a masa takega ferrarija vseeno ne presega 1.670 kilogramov.

Streha se pospravi v 14 sekundah

Pri Ferrariju so ponosni na aerodinamični paket – pri hitrosti 250 kilometrov na uro v ovinku SF90 ustvari do 390 kilogramov podtlaka, prav tako tudi na učinkovito hlajenje. V prostoru za motor, kjer temperature narastejo na skoraj 900 stopinj Celzija, so tudi mnoge občutljive elektronske komponente.

In za konec kajpak še streha – 14 sekund traja, da se povsem spravi v prtljažni prostor oziroma postavi nazaj. V prtljažnem prostoru spravljena zasede 100 litrov prostora, kar je dejansko malo. Pri večini primerljivih avtomobilov taka streha zavzema vsaj od 150 do 200 litrov prostora.

