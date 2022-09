V živo: Oranžna vojska pripravljena, da ne bodo bakle letele na progo

Najtesnejši kvalifikacijski razplet obeta najtesnejšo dirko v sezoni. V boj Red Bulla in Ferrarija oziroma Maxa Verstappna in Charlesa Leclerca se lahko prvič v sezoni vmeša tudi Mercedes. Štart ob 15.00. Dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

Še 10 minut do štarta: Polne tribune dirkališča Zandvoort so odete v oranžne nizozemske barve. Več kot 100.000 ljudi je za Maxa Verstappna. Samo da ne bodo na progo metali bakle, zaradi katerih so morali v soboto dogajanje že nekajkrat prekiniti. Ob Verstappnu je v prvi vrsti 15. dirke sezone še Charles Leclerc. Max amid a sea of orange! 🧐#DutchGP @redbullracing pic.twitter.com/4lYnG8fCkf — Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Razplet kvalifikacij je bil najtesnejši v letošnji sezoni doslej. Maxa Verstappna (Red Bull) in Charlesa Leclerca (Ferrari) je ločilo le 21 tisočink, kar na tej stezi pomeni 1,85 metra. Monačan je v desetem zavoju naredil manjšo napako, tako sam pravi, da bi bil lahko na prvem štartnem položaju. Kakorkoli že: dirka bi morala biti izenačena. "Končno smo spet tam, kjer smo bili na začetku sezone - konkurenčni smo," je po kvalifikacijah poudaril Leclerc, ki ima pred zadnjimi osmimi dirkami težko nalogo. Verstappen, ki je pred tednom dni zmagal že devetič letos, ima namreč velikih 98 točk prednosti.

A na zaviti, ozki, a vseeno hitri stezi v Zandvoortu v boju za stopničke, morda tudi za zmago, ne bodo le dirkači Red Bulla in Ferrarija. Mercedes je bil hiter na vseh treningih, zadnjega kvalifikacijskega kroga pa zaradi nesreče Sergia Pereza (Red Bull) četrti Lewis Hamilton in šesti George Russell nista mogla dokončati. Hamilton pravi, da ima pred štartom 15. dirke sezone dober občutek: "Na kvalifikacijah smo zaostanek zmanjšali na desetinko. Upam, da to pomeni, da bomo vse bližje in bližje tudi na dirkah. Bilo bi fantastično, če bi se lahko boril s trojico pred sabo." Štart dirke ob 15.00.