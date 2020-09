Mercedes razred zase, Hamilton z rekordom, Ferrari razočaral

V kaotičnih kvalifikacijah, kjer so se slabša moštva borila za položaje na dolgih ravninah zaradi zavetrja, sta Mercedesa znova pokazala, da sta razred zase. Hamilton pa je osvojil še 94. "pole position" v karieri. Na dirki bo 35-letni Britanec lovil svojo 90. zmago.

S časom 1:18,887 je šestkratni svetovni prvak odpeljal najhitrejši krog v zgodovini F1. Nekaj manj kot 5,8 kilometra dolgo stezo v Monzi, ki velja za najhitrejšo v karavani, je odpeljal s povprečno hitrostjo 264,36 km/h.

