V Monzi tudi gledalci

Prvič v sezoni 2020 bodo konec tedna na dirki formule 1 lahko prisotni tudi maloštevilni gledalci. Iz moštva Ferrarija so sporočili, da so na nedeljsko domačo dirko v italijanski Monzi povabili 250 zdravnikov in medicinskih sester, ki so jim namenili mesta med častnimi povabljenci, poročajo agencije.