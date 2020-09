Tekme Arsenala od oktobra z omejenim številom gledalcev

Pri tem bodo upoštevali vse zahteve pristojnih organov in zdravstvenih služb na Otoku. Prva domača tekma Arsenala v sezoni 2020/21 proti West Hamu bo 20. septembra potekala pred praznimi tribunami.

Iz kluba niso sporočili, koliko gledalcev bo lahko navzočih proti Sheffield Unitedu, a so ves čas v stiku z oblastmi in zdravstveno organizacijo, ki bosta določila številčne okvirje za vrnitev na stadion Emirates.

An update on our plans to welcome you back to Emirates Stadium safely.