PSG v težavah, med okuženimi tudi Neymar

Francoski nogometni prvak Paris St. Germain je objavil, da so trije njegovi nogometaši pozitivni na novi koronavirus. Dodal je, da bodo vsi igralci in trenersko osebje kluba v naslednjih dneh opravili nadaljnja testiranja. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je pozitiven tudi brazilski zvezdnik Neymar.

"Trije igralci so potrdili pozitivne teste na covid-19 in so v postopkih uradnih protokolov," so zapisali pri PSG, finalistu zadnje izvedbe lige prvakov. Dodali so, da bodo vsi igralci in trenersko osebje kluba v naslednjih dneh opravili nadaljnja testiranja.

Pred dnevi so se po poročanju L'Equipa pojavili sumi, da so z virusom okuženi Argentinci Angel Di Maria, Leandro Paredes in Mauro Icardi, ki so dopustovali na Ibizi, tako kot tudi Neymar, Ander Herrera in Keylor Navas. Italijanski novinar Tancredi Palmeri je po objavi pariškega kluba na Twitterju sporočil, da so trije okuženi nogometaši PSG Di Maria, Paredes in Neymar.

Neymar, Di Maria and Paredes tested #coronavirus positive — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 2, 2020

PSG bo sezono 2020/21 v francoskem prvenstvu začel v četrtek 10. septembra.