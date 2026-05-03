Četrta dirka letošnjega prvenstva formule 1 se začne tri ure prej kot predvideno, ob 19. uri po srednjeevropskem času. Saj so za pozne popoldanske ure v Miamiju napovedane močne nevihte s strelami, ki bi po ameriških zakonih onemogočile izvedbo dirke. V prvi štartni vrsti sta vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli (Mercedes) in štirikratni prvak Max Verstappen (Red Bull). Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Velika nagrada Miamija bi se morala začeti ob 16. uri po lokalnem času (22.00 po srednjeevropskem), a so jo prestavili na tri ure prej, da bi jo vendarle lahko izpeljali. Za popoldanske ure so namreč napovedane nevihte s strelami, ki po ameriških zakonih prepovedujejo izvedbo dogodkov na prostem. Če bi začele udarjati strele, bi lahko z dirko začeli ali jo nadaljevali šele pol ure po zadnji streli. Tako upajo, da bodo do 15. ure, še pred nevihto, lahko pod streho spravili četrto letošnjo dirko.

VN Miamija, štartna mesta:



1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hülkenberg (Audi)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Alex Albon (Williams)

16. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Gabriel Bortoleto (Audi)

22. Isack Hadjar (Red Bull)

V soboto je bilo v Miamiju še sončno. Kimi Antonelli je dobil kvalifikacije, pred tem pa je bil na šprinterski dirki šesti. Foto: Reuters In ta bi morala biti zelo zanimiva, saj smo v petek in soboto videli, da so pri vrhu kar štiri ekipe zelo izenačene: Mercedes, McLaren, Ferrari in Red Bull. S prvega mesta bo tretjič zapored začel 19-letni Kimi Antonelli (Mercedes) in skušal dobiti tudi tretjo dirko zapored. Mu pa ne bo lahko, saj ima pri speljevanju s štarta veliko težav. Tudi na sobotnem šprintu je z drugega mesta zdrsnil na četrtega. Ne bo presenečenje, če bo kot prvi v prvi zavoj zapeljal Charles Leclerc (Ferrari), ki je na tretjem štartnem mestu. Neznanka je Max Verstappen (Red Bull), ki je še sam sebe presenetil z drugim dosežkom kvalifikacij. Pravi, da je pričakoval uvrstitev okoli sedmega mesta. Zaostanek s prvih treh dirk so razpolovili, predvsem pa so našli rešitev za glavno težavo. "S sistemom za krmiljenje je bilo prej nekaj narobe. To smo zdaj popravili in lahko vsaj normalno zavijam v zavoje." Na sobotnem šprintu smo videli dvojno zmago McLarna, ki je v enomesečnem premoru od VN Japonske naredil največji napredek.

Najlepše presenečenje kvalifikacij je bil Franco Colapinto z osmim mestom. Alpine se je utrdil kot peta najboljša ekipa. Foto: Reuters

Ja pa Red Bull očitno našel rešitev samo pri Verstappnu, saj je že celoten konec tedna občutno počasnejši Isack Hadjar (Red Bull). Na kvalifikacijah je zaostal osem desetink in bil šele deveti, tudi za Francom Colapintom (Alpine). A mladi Francoz vendarle ne bo začel iz pete vrste, temveč iz zadnje. Nekaj ur pred štartom dirke je prišla potrditev, da je bil diskvalificiran s kvalifikacij. Podvozje na stranicah njegovega dirkalnika ni nbilo skladno s pravilnikom.

Skupni seštevek pred VN Miamija (3/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 75 točk

2. George Russell (Mercedes) 68

3. Charles Leclerc (Ferrari) 55

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 43

5. Lando Norris (McLaren) 33

6. Oscar Piastri (McLaren) 28

7. Oliver Bearman (Haas) 17

8. Max Verstappen (Red Bull) 16

9. Pierre Gasly (Alpine) 16

10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10



1. Mercedes 143 točk

2. Ferrari 98

3. McLaren 61

4. Red Bull 20

5. Haas 18

6. Alpine 17