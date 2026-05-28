Pri Ferrariju vedo, da brez električnega avtomobila dolgoročno ne bodo mogli ohraniti svojih klasičnih modelov z motorji V8 in V12. Toda prvi električni Ferrari luce je pokazal, kako občutljivo je vprašanje identitete ene najbolj prestižnih avtomobilskih znamk na svetu. Medtem ko zahodni navdušenci pogrešajo tradicionalni Ferrarijev značaj, v Maranellu predvsem računajo na bogate kitajske kupce.

Če bi mu umaknili Ferrarijev logotip, bi marsikdo novi avtomobil luce verjetno zamenjal za še enega izmed novih kitajskih avtomobilov. Prvi električni ferrari, kjer tudi oblikovne smernice niso bile usmerjene v optimalno aerodinamiko s podtlakom, temveč kar najmanjši količnik upora, je skupaj s tveganim in povsem novim oblikovaskim prijemom naletel na velik upor komentatorjev. Dejstvo, da je pogon električni, tokrat niti ni bilo pretirano moteče. Ferrari pač tak avtomobil potrebuje, da z njim zagotovi prihodnost svojih klasik motorji V10 ali V12. Na svetovni premieri so pri Ferrariju gostom avtomobil le pokazali, nihče pa ga ni mogel voziti - to je bila najbrž napaka, saj celoten v Maranellu razvit pogon prav gotovo skriva veliko večji potencial kot ga nakazuje zunanjost (predvsem zadnji del) vozila.

Luca di Montezemolo: “Vsaj Kitajci tega ne bodo kopirali.”

Ferrarijev prvi električni model Luce je ob premieri sprožil precej bolj burne odzive, kot so jih v Maranellu verjetno pričakovali. Nekdanji predsednik Ferrarija Luca di Montezemolo je v viralnem posnetku ob vprašanju o novincu cinično pripomnil: “Vsaj Kitajci tega ne bodo kopirali.”

Številni kritiki so namreč ocenili, da Luce po obliki ne deluje kot pravi Ferrari, na spletu pa so ga primerjali celo z bistveno cenejšimi avtomobili, kot sta nissan leaf ali celo fiat multipla. Negativen odziv se je hitro prenesel tudi na borzo, kjer je delnica Ferrarija po premieri začasno izgubila okoli osem odstotkov vrednosti - kar pa je še vedno precej manj kot je delnica padla lani sredi poletja.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Toda odločali bodo predvsem Kitajci

Toda v ozadju zgodbe je predvsem vprašanje Kitajske. Ferrari je z Luce prvič jasno pokazal, da želi nagovoriti kupce, ki sploh še niso lastniki Ferrarija, temveč že prihajajo iz sveta električnih avtomobilov. Ferrarijev vodja marketinga Enrico Galliera je ob predstavitvi za Financial Times dejal, da ciljajo predvsem na ljudi, ki že vozijo električni avtomobil in torej še niso Ferrarijeve stranke.

To pomeni pomemben premik za znamko, ki je tradicionalno močno odvisna od zvestobe obstoječih kupcev — lani je kar 81 odstotkov vseh novih Ferrarijev kupilo obstoječe stranke znamke.

Sredi Šanghaja je tihi luksuz bolj zaželen kot gromeči V12

Pomemben razlog za razvoj električnega Ferrarija je prav Kitajska, kjer prodaja Ferrarijevih modelov z motorji z notranjim zgorevanjem zadnja leta vztrajno pada. Leta 2022 je Ferrari na Kitajskem prodal okoli 1.500 avtomobilov, lani pa le še približno 900.

Klasične športne avtomobile tam močno obremenjujejo visoki davki, carine in zapleteni postopki registracije, medtem ko imajo električni avtomobili precej ugodnejši položaj.

Luce tako ni pomemben le kot prvi električni Ferrari, temveč predvsem kot preizkus vprašanja, kako daleč lahko znamka spremeni svojo identiteto, ne da bi pri tem izgubila svojo ekskluzivnost. Medtem ko zahodni kupci še vedno prisegajo na zvok motorjev V8 in V12, se na Kitajskem prestiž vse bolj povezuje s tehnologijo, diskretnostjo in električnim pogonom. Prav zato bi lahko prihodnost Luce v veliki meri določili prav bogati kitajski kupci — precej bolj kot tradicionalni Ferrarijevi navdušenci v Evropi ali ZDA.

Kaj se je zgodilo z velikim padcem delnice pred slabim letom?

Trenutni padec ob predstavitvi modela Luce je precej drugačne narave kot lanski poletni zlom delnice. Tokrat trg predvsem reagira na vprašanje identitete znamke. Ferrari je s prvim električnim modelom stopil na zelo občutljivo področje, kjer vlagatelji in tradicionalni kupci dvomijo, ali lahko znamka brez klasičnega motorja, zvoka in tradicionalne oblike še vedno ohrani enako ekskluzivnost. Po premieri Luce je delnica izgubila približno 6–8 odstotkov, pri čemer so kritike letele predvsem na dizajn avtomobila in oddaljevanje od klasičnega Ferrarijevega DNK.

Lanski padec poleti 2025 pa je bil bistveno resnejši za finančne trge, saj ni šlo zgolj za odziv na en model, ampak za dvom o celotnem poslovnem modelu podjetja. Takrat so vlagatelji prvič resneje podvomili, ali lahko Ferrari še naprej ohranja izjemno rast prihodkov, cen in rekordnih marž. Delnica je po objavi rezultatov izgubila več kot 12 odstotkov v enem dnevu, kar je bil največji padec po vstopu podjetja na borzo. Trg je negativno reagiral na počasnejšo rast dobav, stagnacijo prodajnih količin ter signale, da Ferrari v ZDA ne bo več mogel neomejeno dvigovati cen svojih avtomobilov. Takrat je šlo torej predvsem za vprašanje prihodnje dobičkonosnosti in vrednotenja podjetja.