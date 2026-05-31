Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
31. 5. 2026,
16.07

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Michael Schumacher Formula 1

Nedelja, 31. 5. 2026, 16.07

11 minut

Reševalec s podrobnostmi o nesreči Schumacherja: Ukrepati smo morali v nekaj sekundah

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
VN Kitajske 2005 Michael Schumacher Ferrari | Michael Schumacher se je poškodoval konec leta 2013. | Foto Guliverimage

Michael Schumacher se je poškodoval konec leta 2013.

Foto: Guliverimage

Nemec Michael Schumacher že več kot desetletje bije najtežjo življenjsko bitko daleč od oči javnosti, podrobnosti njegove smučarske nesreče v francoskem Meribelu pa še naprej ostajajo skrivnost. Čeprav se je družina legendarnega prvaka formule 1 zavila v molk, se občasno pojavijo pričevanja tistih, ki so bili tistega usodnega 29. decembra 2013 na kraju dogodka in dramo spremljali iz prve roke. Med njimi je bil tudi eden od reševalcev gorske reševalne službe, ki pa je zdaj spregovoril o dogajanju tistega dne.

Izpoved Yannicka Denezeja, enega od reševalcev gorske reševalne službe, ki je s helikopterjem prvi dosegel hudo poškodovanega Nemca, je vzbudila ogromno zanimanja. Reševalci so tistega dne, ko so ugotovili, koga pravzaprav rešujejo morali delovati drugače kot je siceršnji standardni protokol. Informacije o poškodbi sedemkratnega svetovnega prvaka so hitro dosegle oblasti. Po besedah ​​moškega, ki je sodeloval v reševalni akciji, je pritisk takoj postal neznosen, od nadrejenih pa je prišlo neposredno navodilo.

"Takoj ko smo prispeli na kraj nesreče in je postalo jasno, kdo je to, smo prejeli strog ukaz. Rekli so nam, naj takoj odstranimo vse kamere "GoPro" z čelad in izklopimo vso snemalno opremo. Niso želeli, da bi se en sam posnetek poškodovanega Schumacherja znašel v javnosti ali pricurljal v medije," je povedal reševalec Deneze in opisal kaos, ki je sledil. Poleg strogih navodil glede kamer je reševalec potrdil tisto, o čemer se je ugibalo že leta, poškodbe Nemca so bile namreč tako hude, da je bila čelada, ki mu je rešila življenje, ob udarcu s skalo popolnoma zdrobljena.

"Razmere so bile kritične. Izgubil je veliko krvi in ​​ukrepati smo morali v nekaj sekundah. Takoj smo vedeli, da gre za hudo poškodbo glave in možganov. Čeprav smo svoje delo opravili mehanično in profesionalno, zavedanje, da v svojih rokah držite življenje takšne legende, ustvarja nepopisen pritisk," je še dodal Deneze.

O zdravstvenem stanju velikega prvaka je sicer uradno znano le tisto, kar družina dovoli razkriti javnosti, dostop do njega v Švici pa je na voljo le najožjemu krogu prijateljev in bližnjih.

Preberite še:

Monako Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Fia za dirko v Monaku ekipam poslala prepoved
Montreal Lewis Hamilton
Sportal Russell ostal brez besed, Hamilton še ni bil srečnejši
Montreal Lewis Hamilton Kimi Antonelli
Sportal 19-letnik niza zmage, Russell besen kot ris, Hamilton s Ferrarijem še ni bil boljši
Michael Schumacher Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.