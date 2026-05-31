Reševalec s podrobnostmi o nesreči Schumacherja: Ukrepati smo morali v nekaj sekundah

Nemec Michael Schumacher že več kot desetletje bije najtežjo življenjsko bitko daleč od oči javnosti, podrobnosti njegove smučarske nesreče v francoskem Meribelu pa še naprej ostajajo skrivnost. Čeprav se je družina legendarnega prvaka formule 1 zavila v molk, se občasno pojavijo pričevanja tistih, ki so bili tistega usodnega 29. decembra 2013 na kraju dogodka in dramo spremljali iz prve roke. Med njimi je bil tudi eden od reševalcev gorske reševalne službe, ki pa je zdaj spregovoril o dogajanju tistega dne.

Izpoved Yannicka Denezeja, enega od reševalcev gorske reševalne službe, ki je s helikopterjem prvi dosegel hudo poškodovanega Nemca, je vzbudila ogromno zanimanja. Reševalci so tistega dne, ko so ugotovili, koga pravzaprav rešujejo morali delovati drugače kot je siceršnji standardni protokol. Informacije o poškodbi sedemkratnega svetovnega prvaka so hitro dosegle oblasti. Po besedah ​​moškega, ki je sodeloval v reševalni akciji, je pritisk takoj postal neznosen, od nadrejenih pa je prišlo neposredno navodilo.

"Takoj ko smo prispeli na kraj nesreče in je postalo jasno, kdo je to, smo prejeli strog ukaz. Rekli so nam, naj takoj odstranimo vse kamere "GoPro" z čelad in izklopimo vso snemalno opremo. Niso želeli, da bi se en sam posnetek poškodovanega Schumacherja znašel v javnosti ali pricurljal v medije," je povedal reševalec Deneze in opisal kaos, ki je sledil. Poleg strogih navodil glede kamer je reševalec potrdil tisto, o čemer se je ugibalo že leta, poškodbe Nemca so bile namreč tako hude, da je bila čelada, ki mu je rešila življenje, ob udarcu s skalo popolnoma zdrobljena.

"Razmere so bile kritične. Izgubil je veliko krvi in ​​ukrepati smo morali v nekaj sekundah. Takoj smo vedeli, da gre za hudo poškodbo glave in možganov. Čeprav smo svoje delo opravili mehanično in profesionalno, zavedanje, da v svojih rokah držite življenje takšne legende, ustvarja nepopisen pritisk," je še dodal Deneze.

O zdravstvenem stanju velikega prvaka je sicer uradno znano le tisto, kar družina dovoli razkriti javnosti, dostop do njega v Švici pa je na voljo le najožjemu krogu prijateljev in bližnjih.

