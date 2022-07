Leclerc svari lastno ekipo: Tega si ne smemo več privoščiti

Charles Leclerc (Ferrari) je preteklo nedeljo izgubil 10 pomembnih točk v Silverstonu, kjer je zmagal Carlos Sainz (Ferrari), sam pa je bil po taktični napaki, ko kot edini od vodilnih ni šel na dodatni postanek, četrti. Še dodatno točko je proti vodilnemu v letošnjem prvenstvu Maxu Verstappnu (Red Bull) izgubil na sobotni šprinterski dirki. Ker sta se z ekipnim tekmecem v prvem krogu prehitevala, jima je Nizozemec ušel na dve sekundi in Monačanu aktualnega prvaka ni več uspelo ujeti.

Voznika Ferrarija na šprintu nista mogla ogroziti Verstappna. Foto: Reuters Napetosti v Ferrarijevi garaži je vse več. Leclerc ima občutek, da zaradi ekipnega dvoboja izgublja pomembne točke. "Dirka bo dolga. Skrb za pnevmatike bo bolj pomembna. Ne smemo pa si več privoščiti, kar smo si tokrat. Izgubila sva nekaj časa v primerjavi z Maxom." Razlika med Verstappnom in Leclercom je bila največ tri sekunde. Očitno sta podobno hitra. A vprašanje je, ali je dirkač Red Bulla vseh 23 krogov vozil s polnim plinom. Sergio Perez se je s 13. mesta brez večjih težav prebijal naprej, tudi voznika Haasa in Estebana Ocona je prehitel s precejšnjo lahkoto.

Kdo ve, ali se sploh lahko še kdo drug vmeša v boj za stopničke. Mercedes se je v drugem delu kvalifikacij zdel izjemno hiter, nato pa sta George Russell in Lewis Hamilton raztreščila svoja dirkalnika. Na sobotnem šprintu pa s četrtim in osmim mestom nista bila konkurenčna za najvišja mesta (13 oziroma 35 sekund zaostanka). V Avstriji presenečata še Alpine in Haas. Mick Schumacher tako lahko drugič zapored osvoji točke. Težja naloga pa čaka v petek osmouvrščenega Fernanda Alonsa, ki mu je Alpine v soboto odpovedal še pred krogom za ogrevanje in bo tako štartal šele iz zadnje vrste.

Štart 11. dirke sezone bo od 15.00. Spremljali jo bomo v živo. Tribune bodo polne. Prodali so vseh 105.000 vstopnic. Samo iz Nizozemske je pripotovalo 50.000 Verstappnovih navijačev. Zaradi njihovega navdušenja ob petkovi Hamiltonovi nesreči, je bilo v "paddocku" kar nekaj razburjenja, češ da je tako obnašanje neprimerno.