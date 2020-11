Svetovni prvak Hamilton si želi več dela od doma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lewis Hamilton še ni podpisal nove pogodbe z Mercedesom, a naj bi bilo to le še vprašanje časa.

Foto: Getty Images

Tako je Hamilton razlagal v intervjuju za BBC. "Imeti več časa zase, je vedno del pogovorov," je dejal dirkač Mercedesa. "Potrebujem več časa. To leto je pokazalo, da lahko več delamo od doma. Prepričan sem, da bo v prihodnosti več obveznosti moč opraviti na spletnih sestankih. To pa pomeni, da mi ne bo več treba toliko potovati," je dodal Hamilton.

Britanski zvezdnik si je v Turčiji minuli konec tedna zagotovil sedmi naslov prvaka, s čimer je izenačil dosežek Nemca Michaela Schumacherja. Nove pogodbe pa še vedno ni podpisal. Zadnja, s katero po domnevah medijev v žep pospravi okoli 45 milijonov evrov na sezono, se mu izteče s koncem koledarskega leta.

Tako Hamilton kot šef ekipe Toto Wolff poudarjata, da je sklenitev dogovora le vprašanje časa in da dvomov o nadaljevanju uspešne zgodbe ni. "Ne želim naju spraviti pod pritisk in reči, da bo pogodba podpisana pred VN Bahrajna ali Abu Dabija. Pritiska za kaj takega pravzaprav ni," je dejal Nemec na čelu ekipe F1.

Do konca sezone so na sporedu še tri dirke. Dve bosta na stezi v Bahrajnu 29. novembra in 6. decembra, zaključek sezone pa bo v Abu Dabiju 13. decembra.

