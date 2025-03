Stefano Domenicali še pet let vodja formule 1

Formula 1 je tik pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva konec tedna v Avstraliji razjasnila ključno kadrovsko vprašanje. Vodstvo tekmovanja je podaljšalo pogodbo z generalnim direktorjem Stefanom Domenicalijem za pet let, do konca leta 2029. Devetinpetdesetletni nekdanji šef ekipe Ferrari je na položaju od 1. januarja 2021.

"Stefano je izjemno vodil naše podjetje, gradil na njegovih uspešnih temeljih in pospeševal rast formule 1 tako komercialno kot v smislu sodelovanja oboževalcev," je povedal generalni direktor podjetja Liberty Media Derek Chang. Ameriško podjetje ima v lasti kraljevski razred motošporta.

Učinkovite strategije

Domenicalijeva energija in navdušenje nad športom se odražata v "izjemno učinkoviti strategiji in rezultatih," je nadaljeval Chang.

Dirkaško tekmovanje v svetovnem merilu, predvsem pa v ZDA, doživlja razcvet in pridobiva številno, predvsem pa mlajšo publiko.

"Skupaj z vsemi pomembnimi deležniki v F1 bomo še naprej služili najboljšemu interesu naših navijačev, saj so srčni utrip vsega, kar počnemo. Strast, energija in adrenalin so gorivo, ki me vsak dan poganjajo, da dam vse od sebe formuli 1," je dejal Domenicali.

Italijan, ki prihaja iz Imole, je ob tem še povedal, da obožuje ta šport, ki je del njegovega življenja že od malih nog. Od leta 2008 do 2014 je bil šef ekipe Ferrari.