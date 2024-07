Španski dirkač Mir podaljšal s Hondo do 2026

Motociklist Joan Mir je podaljšal pogodbo s Hondo, kar pomeni, da bo španski dirkač do leta 2026 nadaljeval nastope v elitni druščini motoGP, so danes sporočili iz japonske ekipe. Svetovni prvak iz leta 2020 s Suzukijem je član Honde od leta 2023, vendar mu doslej ni uspelo zablesteti v ekipi.

"Vem, kaj potrebujem, in vem, kaj lahko Honda doseže, zato upam, da nam bo uspelo skupaj. Še naprej bomo trdo delali za prihodnost in do konca sezone," je dejal 26-letnik z Majorke, ki je ta čas 18. v seštevku svetovnega prvenstva.

Direktor Honde Koji Watanabe je priznal, da je bila sezona za Hondo težka. "Tudi v teh okoliščinah je Mir zaupal ekipi in zelo smo hvaležni za njegov odnos, nikoli ne obupa in se vedno bori," je dejal Watanabe.

Mir bo leta 2025 znova dirkal skupaj z Luco Marinijem v uradni ekipi Honde, pri čemer je Italijan že podpisal dveletno pogodbo.

