Bagnaia slavi četrtič zapored, izjemen podvig Marquezov

Francesco Bagnaia je dobil VN Nemčije, potem ko je vodilni na Sachsenringu storil napako in odstopil. Aktualni svetovni prvak je slavil četrtič zapored in šestič na devetih dirkah letošnje sezone. Tako je z desetimi točkami prednosti prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva motoGP. Marc Marquez je navdušil z izvrstno vožnjo, saj se je po štartu s s 13. prebil na drugo mesto, pa ima zlomljen prst. Tretji je bil Alex Marquez.

Francesco Bagnaia Foto: Reuters Jorge Martin (Pramac Ducati) je bil na dobri poti, da bi prednost v seštevku povečal, potem ko se je Francesco Bagnaia (Ducati) na zadnjih dirkah približal in je pred preizkušnjo na Sachsenringu zaostajal le 15 točk. Španec je vodil skoraj celotno dirko, z izjemo nekaj krogov na začetku, ko je bil pred njim Bagnaia. Nato je vodil, a je Italijan pritiskal nanj in tako ni zdržal do konca, v 28. od 30 krogov je naredil napako in zdrsnil v pesek.

"Ni bilo lahko. Na začetku sem videl, da morda preveč pritiskam, zato sem se umiril in počakal. Ob koncu sem bil vse boljši, čutil sem, da je Martin pod pritiskom. Ko je padel, sem se povsem umiril, saj sem imel gume že zelo izrabljene. Fantastično, moja prva zmaga tukaj," se je smejalo svetovnemu prvaku, ki je sploh prvič dobil VN Nemčije.

Foto: Reuters "Hvala, Sachsenring. Začeli smo z veliko težavami, a je bilo potem vse bolje. Že včeraj na sprintu je bilo kar dobro, danes pa sem se počutil odlično. Ko sem imel tisti stik z Bastianinijem, mi je nekaj reklo 'klik' in sem šel v napadalni način. Takoj zamenjam zmage za to, da sem na odru skupaj z bratom," je dejal Marc Marquez, ki je na tem dirkališču slavil enajstkrat.

Bagnaia je tako prevzel prvo mesto, do stopničk pa sta na koncu prišla še brata Marquez, Marc Marquez je štartal šele s 13. mesta, a se je prebil na drugo, Alex Marquez pa je bil tretji (oba Gresini Honda). V skupnem seštevku sezone ima zdaj Bagnaia 222 točk, Martin pa je ostal pri 212, torej je zdrsnil na drugo mesto.

Po poletnem premoru se bo sezona nadaljevala četrtega avgusta v britanskem Silverstonu, kjer ta konec tedna dirkajo vozniki formule 1.

MotoGP, VN Nemčije:



1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)

2. Marc Marquez (Špa/Gresini Ducati) +3,804

3. Alex Marquez (Špa/Gresini Ducati) +4,334

4. Enea Bastianini (Ita/Ducati) +5,317

5. Franco Morbidelli (Ita/Pramac Ducati) +5,557

6. Miguel Oliveira (Por/Aprilia Trackhouse) +10,481



MotoGP, skupni seštevek (8/10)



1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 222 točk

2. Jorge Martin (Špa/Pramac Ducati) 212

3. Marc Marquez (Špa/Gresini Ducati) 166

4. Enea Bastianini (Ita/Ducati) 155

5. Maverick Vinales (Špa/Aprilia) 125

6. Pedro Acosta (Špa/GasGas Tech3) 110