Sprememba v koledarju MotoGP. Letos brez Kazahstana, v Misanu dve dirki.

Dirkališče Marca Simoncellija v Misanu bo tako letos prizorišče dveh dirk na najvišji ravni. Najprej bo tam 8. septembra na vrsti VN San Marina, dva tedna pozneje pa še nadomestna preizkušnja za kazahstansko, ki se bo uradno imenovala VN Emilije Romanje.

This is how the rest of the 2024 calendar looks like 📅



11 awesome Grand Prix still to go! 🙌#MotoGP pic.twitter.com/FNABZBEsvo