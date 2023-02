Schumacher tako pri Mercedesu kot pri McLarnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sin večkratnega svetovnega prvaka Michaela bo rezerva tudi pri Mercedesu, to, da si dve ekipi delita usluge rezervnega dirkača pri teh "pobratenih" ekipah, ni novost in je povsem v skladu s pravili. Pri Mercedesu bo Nemec rezerva Britancu Lewisu Hamiltonu in Georgeu Russellu.

Triindvajsetletni nemški dirkač je konec leta 2022 po dveh sezonah izgubil stalni sedež pri Haasu, za katerega je nastopil na 43 dirkah in le dvakrat osvojil točke svetovnega prvenstva. V sezoni 2023 ga bo zamenjal rojak Nico Hülkenberg.

Nova sezona se bo v Bahrajnu začela 5. marca.