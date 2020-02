Renaultova predstavitev dirkalnika, ki to ni bila

Pri moštvu Renault F1 so razkrili, da dirkalnika niso predstavili skupaj z dirkačema, Avstralcem Danielom Ricciardom in Francozom Estebanom Oconom, ker so se želeli "izogniti nečemu zlaganemu".

Dirkalnik RS20 namreč še ni povsem pripravljen, a kot pravijo pri francoskem moštvu, je panika povsem odveč. "Če kaj, smo letos precej bolj v skladu z našimi načrti kot v lanski sezoni," je dejal direktor moštva Cyril Abiteboul.

"V lanski sezoni smo predstavnike medijev povabili v Enstone malce prehitro, kar je na koncu ob našem krpanju težav pomenilo, da smo zaostali za načrti," je posebno predstavitev opravičeval Abiteboul, ki je dejal, da nobeno moštvo v tem času še ne more predstaviti zaključenega izdelka za dirkanje v formuli ena.

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke