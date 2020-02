Dirka formule 1 na Kitajskem začasno odpovedana

Krovna avtomobilistična zveza Fia je sporočila, da je v sodelovanju z lokalnim vodstvom dirke v Šanghaju sprejela odločitev o prestavitvi dirke oziroma odpovedi njenega prvotnega termina.

"Zaradi širjenja koronavirusa Covid-19 in zaradi razglašene epidemije svetovne organizacije WHO smo se pri Fii in formuli 1 odločili za to potezo, a katero bomo zagotovili zdravstveno varnost za naše uslužbence, tekmovalce in gledalce," je sporočila Fia.

Fia je zagotovila, da bo spremljala dogajanje in preučila možnosti, da bi začasno odpovedano dirko nadomestila pozneje v letu 2020, če se bo epidemija umirila.

