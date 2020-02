Ljubiteljem Ferrarija zastal dih ob pogledu na novega "rdečega lepotca"

"Zelo mi je všeč. Nestrpno čakam, da se z njim tudi zapeljem," je ob predstavitvi novega dirkalnika dejal 32-letni Nemec Sebastian Vettel.

Štirikratnemu svetovnemu prvaku med letoma 2010 in 2013 z moštvom Red Bulla bo po koncu letošnje sezone potekla pogodba s slovitim italijanskim moštvom, drugi dirkač pa bo tako kot v minuli sezoni Monačan Charles Leclerc.

Prva ekipa, ki je predstavila dirkalnik za novo sezono, je bila Haas. Predstavitev je bila spletna, nov dirkalnik tega moštva bo prvič na ogled 19. februarja na testiranju v Barceloni.

