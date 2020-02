Haas prvi razkril novo podobo dirkalnika za sezono 2020

Moštva formule 1 bodo dirkalnike za novo sezono večinoma predstavila naslednji teden, ko bodo na sporedu tudi prva testiranja za sezono 2020. A tekmece so danes prehiteli pri ekipi Haas, kjer so kot prvi v karavani že razkrili nov dirkalnik.

Novi Haas VF-20 bo v sivi, rdeči in črni barvni kombinaciji, kar pomeni, da se v ekipi vračajo k svojim osnovnim barvam. Na podrobnosti o novem dirkalniku pa bodo morali ljubitelji tega športa vendarle še počakati, saj je bila današnja Haasova predstavitev le spletna, pregrinjala bodo z dirkalnikov potegnili 19. februarja, tik pred testiranji v Barceloni.

We couldn’t wait any longer… 🤩



Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020

Pri uradnih "klasičnih" predstavitvah so najbolj pohiteli pri Ferrariju, kjer bodo dirkalnik razkrili 11. februarja. Dan pozneje bosta na sceni Renault in Red Bull, 13. februarja bo dan za McLaren, 14. februarja pa bosta dirkalnik razkrila prvak Mercedes in moštvo AlphaTauri, kakor se bo letos imenoval nekdanji Toro Rosso. Racing Point (v letošnji sezoni Aston Martin) in Williams bosta razkrivala 17. februarja, Haas in Alfa Romeo pa tik pred testiranji v Barceloni 19. februarja.

