Ekipa svetovnega prvaka Maxa Verstappna Red Bull Racing je v petek dobila kazan za prekoračitev proračunske kapice za sezono 2021, ker so po izračunu Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) porabili 2,1 milijona evrov več od dovoljenjih 145 milijonov. Kazen je plačilo sedmih milijonov ameriških dolarjev in 10 odstotkov manj časa za aerodinamična testiranja v vetrovniku v naslednjih 12 mesecih. Gromozanska in drakonska kazen, je na novinarski konferenci dejal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner.

Ker stroškov za hrano niso šteli pod omejen proračun, so lahko več porabili za razvoj dirkalnika. In lani tako s Vertappnom postali prvaki. Foto: Guliver Image Še najbolj zanimiv pa je ključni razlog, da so proračunsko kapico presegli. Sami so trdili, da je namreč niso. V omejen proračun ne sodijo vsi stroški ekip (plače dirkačev denimo ne), večinoma gre za stroške pri razvoju dirkalnikov in stroške zaposlenih.

Red Bull je stroške za prehrano zaposlenih in pogostitve gostov v "paddocku" štel pod stroške, ki ne sodijo v omejen proračun, Fia pa jih je umestila v omejen proračun. "Pogostitve so od nekdaj del Red Bulla. Če delaš za Red Bull, imaš hrano in pijačo vedno zastonj. Teh stroškov nismo šteli v omejitev proračuna. Agresivna postavka, a jo sprejmemo. Fia je gledala drugače. Pravijo, da hrana ni izključena. Prav. Vključili so tako celoten letni račun za hrano, pijačo in kave vseh zaposlenih v Red Bullu. In to je naneslo 1,4 milijona funtov."

"Te številke imajo velik vpliv na razplet dirk"

Pri Ferrariju z izrečeno kaznijo Red Bullu niso zadovoljni, češ da je premila. Foto: Reuters Medtem ko Christian Horner pravi, da bodo zaradi nekaj dni manj testiranj v vetrovniki naslednjo sezono tudi do pol sekunde na krog počasnejši, pa njihovi tekmeci menijo, da je kazen premila. "V zadnjih tednih smo veliko govorili, koliko lahko narediš z milijonom, dvema, tremi. Dva milijona evrov je velik znesek," je o znesku, ki ga je prekoračil Red Bull, govoril športni direktor Ferrarija Laurent Mekies. "Po mnenju Ferrarija je to nekaj desetink na krog. Torej imajo te številke velik vpliv na razplet dirk, morda tudi prvenstva." Dodaja, da omejitev testiranj v vetrovniku Red Bull ne bo pretirano udarila, saj bodo lahko denar porabili na drugih področjih. Bolj ustrezna kazen bi torej bila, da bi jim za naslednje leto zmanjšali dovoljen proračun.