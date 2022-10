Šest dirkačev v razmiku 192 tisočink, debi Doohana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začel se je 20. dirkaški konec tedna v prvenstvu formule 1 in že na prvem treningu so bile tribune dirkališča bratov Rodriguez v Ciudadu de Mexicu skoraj povsem polne. Najhitrejša sta bila dirkača Ferrarija, Carlos Sainz in Charles Leclerc.

Ko bi bile razlike v resnici tako majhne, kot so bile na prvem prostem treningu za VN Mehike. Prvih šest dirkačev sta ločili manj kot dve desetinki. Najhitrejši je bil Carlos Sainz (Ferrari), domači adut Sergio Perez in svetovni prvak Max Verstappen sta na tretjem in četrtem mestu zaostala na tisočinko sekunde enako, 120 tisočink, šesti Fernando Alonso (Alpine) pa 192 tisočink.

VN Mehike, 1. trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:20,707

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,046

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,120

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,120

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,142

6. Fernando Alonso (Alpine) +0,192

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,376

8. Lando Norris (McLaren) +0,413

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,603

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) +0,818

11. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,055

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,113

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,158

14. Mick Schumacher (Haas) +1,245

15. Nicholas Latifi (Williams) +2,205

16. Lam Lawson (Alpha Tauri)

17. Logan Sargeant (Williams) +3,539

18. Nyck de Vries (Mercedes) +3,875

19. Jack Doohan (Alpine) +3,908

20. Pietro Fittipaldi (Haas) +6,059

Prvič v formuli 1 Jack Doohan, Mickov sin

Jack Doohan Foto: Guliver Image Tako kot prejšnji petek v Austinu je tudi tokrat na prvem treningu priložnost za dokazovanje dobilo nekaj mlajših dirkačev. Dva z zelo slavnim priimkom. Devetnajsti čas je dosegel 19-letni Jack Doohan (Alpine). Lani podprvak formule 3 in letos četrti v prvenstvu formule 2 je sin petkratnega svetovnega motociklističnega prvaka v razredu do 500 kubikov Micka Doohana. To je bil njegov debi na treningu formule 1. Na zadnjem mestu pa je bil Pietro Fittipaldi (Haas), vnuk legendarnega Emersona Fittipaldija. Šestindvajsetletnik je sicer kot zamenjava dve dirki formule 1 že odpeljal.