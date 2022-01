Prvi kilometri za Marčičem in tekmeci na Dakarju

Motoristi so najprej med Džedo in Ha'ilom prevozili 636 kilometrov, čas pa so jim merili na 19-kilometrski hitrostni preizkušnji. Najhitrejši je bil Avstralec Daniel Sanders (GasGas). V uvodu 44. izvedbe tega vzdržljivostnega relija je Sanders za minuto ugnal Čilenca Pabla Quintanillo (Honda) in za 1:55 minute Rossa Brancha (Yamaha), ki tekmuje za Bocvano. Slovenski predstavnik Simon Marčič (Husqvarna) je z 20:15 minute zamude dosegel 67. čas.

Med avtomobilisti je Katarec Naser Al-Atijah (Toyota) za 12 sekund ugnal Španca Carlosa Sainza (Audi), tretji pa je bil Južnoafričan Brian Baragwanath s 36 sekundami zaostanka. Lanski zmagovalec, Francoz Stephane Peterhansel (Audi), je bil 14. Avtomobilisti so v prvem delu prologa prevozili dobrih 1.000 kilometrov, od tega 393 dirkaških.