Prestali so strog covidni protokol, pa tehnični pregled motorjev, zdaj so Simon Marčič in tekmeci pripravljeni na reli Dakar. "Se vidimo na koncu na stopničkah." V razredu original je bil do zdaj najboljši peti. Legendo Dakarja Stephena Peterhansla pa bomo tudi tokrat spremljali v konkurenci avtomobilistov. Dirkal bo za svojo že 15. zmago.

Prva polovica januarja že tradicionalno pripada najtežji avtomobilistični in motoristični dirki na svetu - reliju Dakar. Ta je večji del svoje 44-letne zgodovine potekal v Severni Afriki, zaradi nestabilnih političnih razmer je nato za dobro desetletje zatočišče našel v Južni Ameriki. Leta 2020 pa so organizatorji nov dom dirki našli na Arabskem polotoku. Štart in cilj tokratne dirke bosta v Džedi, na dirkališču, ki je pred kratkim gostilo dirko formule 1. Sestavljalo jo bo 12 etap in prolog. Vmes bo en prost dan.

Edini slovenski tekmovalec na Dakarju v letu 2022 je Simon Marčič. Foto: Denis Janežič Med udeleženci dirke bo tudi leta 2022 Simon Marčič. Januarja 2021 je bil 36. v skupni razvrstitvi motoristov in peti v kategoriji original, kjer dirkači nimajo pomoči ekip (sami morajo poskrbeti tudi za motor). Nastop v letu 2022 bo zanj osmi, štirikrat do zdaj je prišel v cilj, kar je za motoriste na Dakarju že prva mala zmaga. Mariborčan je v Džedo pripotoval v ponedeljek ter v preteklih dneh pripravil motor in opremo za dirko, odpeljal pa tudi tako imenovani "shakedown".

Marčiča na Dakarju spremlja le fotograf in snemalec Denis Janežič, ki nam bo omogočil, da bomo Simonovo avanturo v Savdski Arabiji vsaj nekoliko začutili tudi doma v Sloveniji.

"Končal sem tehnični pregled in administracijo. Letos je zelo velik poudarek na varnostnem protokolu zaradi covidne situacije. Morali smo biti v karanteni, testirali so nas. Dvakrat nas bodo tudi med dirko. Jutri se podajamo na sever. Danes je še precej vroče, jutri pa bo že kar mraz. Če ne jutri, pa v prihodnjih dneh," se nam je dan pred dirko iz okolice Džede, kjer je preizkusil svoj Husqvarnin motor za reli, oglasil 39-letni Mariborčan. In v smehu sklenil: "Se vidimo na koncu na stopničkah." Njegova želja je kot vedno, da bi bil uvrščen med tri v konkurenci brez ekipe. A tu ima tokrat kar 38 tekmecev.

Dirka se na novega leta dan začenja s prologom, ki pa ne bo prav nič lahek, predvsem pa že takoj dolg. "So nam zasolili praktično že od začetka. Naredili bomo 900 kilometrov. Že na začetku se bo videlo, kdo je iz pravega testa, kdo je pripravljen. Selekcija se bo začela delati že pred prvo etapo," poudarja Marčič, sicer asistent na fakulteti za energetiko.

Kdo so favoriti?

Carlos Sainz in Stephane Peterhansel kljub povsem novemu dirkalniku ostajata prva favorita Dakarja. Foto: Red Bull Content Pool Zmago bosta v najprestižnejših dveh kategorijah branila argentinski motorist Kevin Benavides in francoski avtomobilist Stephane Peterhansel. Za Benavidesa je bil to prvi naslov med motoristi, za Peterhansla pa skupno že 14., osmi med avtomobilisti.

V konkurenci motoristov ob Benavidesu v najožji krog favoritov tokrat spadajo še izkušeni Avstrijec Matthias Walkner, pa Američan Ricky Brabec ter Britanec Sam Sunderland. V konkurenci avtomobilistov bo Peterhansel deveto zmago prvič napadal z Audijevo tovarniško ekipo in z dirkalnikom s hibridnim pogonom, kakršen naj bi že v nekaj letih postal glavni način pogona vozil na Dakarju. Konkurenco bo imel v Špancu Carlosu Sainzu in Švedu Mattiasu Ekströmu (oba Audi), Nasser Al-Attiyah ostaja glavni adut Toyote.