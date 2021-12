Krvava dirka, a ima tak čar, da jo spremlja ves svet

Na 44. Dakar (nekoč reli Pariz−Dakar), ki bo med 1. in 14. januarjem 2022 tretjič potekal v Savdski Arabiji, prihaja kar 1.065 voznikov in sovoznikov oziroma 578 vozil (od tega bo 152 klasičnih dirkalnikov, starejših od letnika 2000). Največ bo motoristov. Prijavljenih jih je kar 149, v povprečju pa jih do cilja pride le približno polovica. Med njimi je tudi Slovenec Simon Marčič (Husqvarna FR 450 Rally), ki nastopa v kategoriji motoristov brez ekipe ("original"). Na 12 etapah bodo morali prevoziti približno štiri tisoč dirkaških in tri tisoč povezovalnih kilometrov. V preteklosti so bili Dakarji tudi daljši, v Južni Ameriki so bili zaradi daljših povezovalnih odsekov dolgi tudi več kot devet tisoč kilometrov.

Simon Marčič je v torek z ladje prevzel motor, s katerim bo iz Džede v soboto krenil na svoj osmi Dakar. Foto: Denis Janežič

Gospod Dakar, Stephane Peterhansel

Najuspešnejši voznik na Dakarju je 56-letni Francoz Stephane Peterhansel. Osemkrat je zmagal med avtomobilisti, v 90 letih pa šestkrat med motoristi. Skupaj je dobil kar 80 etap. Z zmago na zadnji dirki je postal najuspešnejši posameznik v eni kategoriji, saj je presegel sedem zmag Rusa Vladimirja Čagina, ki je tekmoval v kategoriji tovornjakov. Dirkajo tudi dekleta, in tudi z motorji. Španka Laia Sainz je Dakar končala 11-krat zapored, kar je rekord. Letos bo prvič dirkala na štirih kolesih.

Peterhansel tokrat na Dakar prihaja z Audijem. Foto: Red Bull Content Pool Dirka je zahtevna tako za voznike kot za tehniko. Najuspešnejši dirkalni avtomobil v zgodovini Dakarja je Mitsubishi Pajero Evolution, s katerim so zmagali 12-krat (zadnjič leta 2007) in dobili kar 175 etap. V zadnjem desetletju so zmagovalne "specialke" za nastop na Dakarju izdelovali Volkswagen, Mini, Peugeot in Toyota. Imeli so med 310 in 340 "konjskih" moči. Letos po dakarsko slavo prihaja Audi. Nemški avtomobilski velikan je za Dakar izdelal audija RS Q e-tron. Z njim bosta vozila Peterhansel in Carlos Sainz.

V konkurenci motoristov pa je sinonim relija Dakar KTM. Marc Coma, Cyril Despres in drugi so avstrijski znamki pridirkali 18 zaporednih zmag. Od leta 2011 do leta 2019 je bil pojem zase KTM 450 Rally. Zadnji dve dirki pa je zmaga pripadla motorju Honda CRF 450 Rally.

V zadnjem obdobju sta bila z motorji najuspešnejša Coma in Despres. Vsak sta dosegla po pet zmag. Foto: Red Bull Content Pool

Na 43 dirkah 31 žrtev med tekmovalci

Dirkanje po neznanem terenu, po kamnitih puščavah, prek visokih sipin je seveda nevarno. In za razliko od drugih tovrstnih tekmovanj tu za dodatno varnost ni mogoče veliko narediti. Od leta 1979 je tako na Dakarju umrlo 76 ljudi. Med njimi je bilo 31 tekmovalcev, največ, 23, med motoristi, 23 gledalcev in 14 novinarjev, tudi ustanovitelj dirke Thierry Sabine. Pred leti so v vatikanskem časopisu tako zapisali, da je Dakar "krvava dirka neodgovornosti".

Smrtonosen je bil tudi minuli, 43. Dakar. Pierre Cherpin je s svojim motorjem doživel nesrečo na sedmi etapi, kjer je dobil hude poškodbe glave. Pomagali so mu z umetno komo in operacijo, a je po treh dneh umrl na letu iz Džede v Lille.

Ne le hitrost, ključen del tudi navigacija

Sipine so poseben čar Dakarja. Prenose in reportaže z relija Dakar bodo tokrat predvajali kar na 70 televizijskih kanalih v 190 državah. Foto: Red Bull Content Pool Ustanovitelj dirke Sabine je umrl leta 1986. Bil je eden od peterice žrtev helikopterske nesreče. Zaradi nenadne peščene nevihte je helikopter strmoglavil med sipine. Sabine je bil nekoč tudi sam dirkač. Ko se je sredi 70. let na dirki Abidžan−Nica izgubil v puščavi Tenere, se je domislil, da bi bila dirka po puščavskih prostranstvih, kjer nista pomembni le hitrost in vzdržljivost, ampak tudi sposobnost navigacije, zelo zanimiva. In rodil se je reli Dakar. Na prvem leta 1979 je tekmovalo 182 dirkačev oziroma vozil, v cilj pa jih je prišlo 74.