Poletela kot Superman in si zlomila ključnico

Za najbolj neustrašno slovensko voznico endura Tjašo Fifer je dirka Red Bull Romaniacs vrhunec sezone, a se je za Mariborčanko končala predčasno. Padla je in si zlomila ključnico. "Žal sem prek nekaj padlih dreves v gozdu skočila kot superman. Počilo je v moji rami." Dirkala je naprej, dokler se zaradi bolečin in slabosti ni zgrudila.

Takoj za Erzberg Rodeom je Red Bull Romaniacs najtežja in najprestižnejša dirka v ekstremnem enduru. Voznic ni veliko, a eno imamo tudi Slovenci. To je Tjaša Fifer. A Mariborčanke v zadnjih letih smola kar noče zapustiti. Znova se je poškodovala, pa je dirko prek gozdnih in kamnitih brezpotij Romunije začela z dobrim ritmom in dobrimi občutki.

"Žal sem prek nekaj padlih dreves v gozdu skočila kot superman. Počilo je v moji rami. Vedela sem, da to ni dober znak. A sem takoj pobrala motor in dirkala naprej," je sporočila prek družabnih omrežij in objavila fotografije zlomljene ključnice. Z njenega obraza je razbrati, da niso bile hude samo bolečine, ampak predvsem veliko razočaranje. "Bolečina in slabost je bila vse večja in sem se zgrudila po tleh. Prvi voznik za mano se je ustavil in mi pomagal poklicati zdravniško pomoč. Bila pa sem sredi gozda, tako da sem s pomočjo televizijske ekipe na motorju prišla do dostopne ceste."

"Žal se je moj tretji Romaniacs končal predčasno. Žalostna, v bolečinah in razočarana. Ampak naslednje leto se vrnem." Čustvena, kot je, je gotovo potočila nekaj solz. Tjaše Fifer sicer nič ne ustavi, tudi izzivi z nabiranjem denarja za tekmovanja, ki jo spremljajo vsako leto, ne. Dodala je, da je slikanje z magnetno resonanco potrdilo, da je zlomljena ključnica. Vrača se v domovino. V sredo je s 144. mesta napredovala na 16., v četrtek pa je bila 13.