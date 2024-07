Tim Gajser in Jan Pancar v mučilnici

Tim Gajser in Jan Pancar bosta ta konec tedna dirkala na najtežji motokros progi na svetu. Belgijski Lommel je Gajser sicer že trikrat osvojil, a nazadnje leta 2020. Letos je v mivki na Sardiniji že dobro dirkal in zdaj si res želi dokazati, da takšno podlago ne obvladajo samo Nizozemci in Belgijci ter Jorge Prado, ki je v Belgiji živel in treniral od malega.

Tim Gajser je v nedeljo zmagal v Loketu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Motokrosisti, ki dirkajo v svetovnem prvenstvu, zadnje tri mesece pravega premora niso imeli. Od pete dirke sezone, VN Galicije (peti maj), pa do tega konca tedna, ko je na sporedu VN Belgije, so imeli le tri proste konce tedna. Nekaj voznikov pa je dirkalo tudi takrat, v različnih državnih prvenstvih, denimo Jan Pancar (TEM JP253 KTM) in Jeffrey Herlings (KTM). Ta je vse hitrejši, sledi pa nekaj dirk, ki so mu najljubše in bo skušal nadoknaditi vsaj nekaj zaostanka za vodilnim v prvenstvu Timom Gajserjem (Honda). Razlika med njima je 55 točk, vmes pa je še Jorge Prado (GasGas), ki za slovenskim motokrosistom zaostaja 36 točk. Zadnjo dirko, minulo nedeljo na Češkem, je dobil Gajser, Španec je bil drugi, Nizozemec pa tretji.

MXGP, skupni seštevek pred VN Belgije (13/20):



1. Tim Gajser (Honda) 663 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 627

3. Jeffrey Herlings (KTM) 608

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 471

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 451

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 389

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 174

Gajser: Lommel bo zahteval stoodstotno osredotočenost

Tim Gajser je letos dobil tri dirke, tri zmage pa ima tudi v Belgiji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser je bil v izjavi za Sportal v Loketu jasen, da ima najvišje cilje tudi na VN Belgije, pa čeprav je večina novinarjev, ki redno spremljajo tekmovanje v vlogo favorita postavila Herlingsa. Tudi Prado je od malega treniral v Belgiji. "Meni je kar všeč, da imajo za favorita Herlingsa in Prada. Jaz vem, da smo čez zimo trdo delali, da se tudi jaz dobro počutim na mivki. Bomo to pokazali na progi." Lommel je Tim že trikrat osvojil (vse zmage v MXGP), prav tolikokrat Jeffrey (dvakrat v MXGP), a nazadnje leta 2018 (pozneje so ga pestile poškodbe), Jorga pa ima na tej progi štiri zmage (tri v MX2, samo eno v MXGP).

"Lommel bo zahteval stoodstotno osredotočenost. Letos sem imel dobre vožnje v mivki na Sardiniji, zato vem, da dobro vozim v mivki. A v Belgiji tega nisem pokazal od leta 2020 in zato se res želim dokazati v vseh treh vožnjah. Na tamkajšnji mivki sta zelo domača še dva Nizozemca, Calvin Vlaanderen (Yamaha) in Glenn Coldenhoff (Fantic), ki sta četrti in peti v skupnem seštevku sezone. Slabše še v globoki mivki znajde Pancar: "Ena najtežjih dirk na svetu. Nekateri pravijo najtežja. Res globoka mivka, velike jame, zelo naporna." Zato si je po Loketu želel predvsem, da se pozdravi, saj mu je prehlad vzel nekaj moči.

Trpeli bodo v globoki mivki

Tudi številne motokrosistične spletne strani pišejo, da gre za najtežjo dirko na svetu. Mučilna soba, je celo zapisal mxlarge.com. "Lahko ste prepričani, da bodo dirkači trpeli v globoki mivki." In zato pogosto govorimo, da je takšna podlaga velika prednost za Belgijce in Nizozemce. To bo še posebej izrazito v šibkejšem razredu MX2, kjer se bodo za zmago udarili vodilni v seštevku Nizozemec Kay de Wolff (Husqvarna) in njegovi izzivalci iz Nizozemske Lucas Coenen (Husqvarna), Liam Everts (KTM) in Sacha Coenen (KTM). Ob globoki mivki lahko razmere še težje naredi še muhasto belgijsko vreme, podobno kot je to na dirki formule 1 v Spaju, ki prav tako poteka ta konec tedna. Za soboto je napovedano nekaj dežja, nedelja naj bi bila suha. A kot je težko napovedani, kakšno bo dejansko vreme ta konec, je težko napovedati, kdo ob omenjenih voznikov bo v nedeljo res zmagal.

Kvalifikacijska vožnja v razredu MXGP bo v soboto ob 17.25, glavni vožnji za 50 točk svetovnega prvenstva in zmago na VN Belgije pa v nedeljo ob 14.15 in 17.10.