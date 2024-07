Motokrosisti so se to soboto na VN Češke v Loketu merili za kvalifikacijske točke. Največ, 10 za zmago, jih je osvojil Tim Gajser in tako potrdil vodstvo v skupnem seštevku. A sledila sta mu že njegova tekmeca za svetovno lovoriko, Jorge Prado in Jeffrey Herlings. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil 16. V MX2 ta konec tedna dirka Jaka Peklaj, na kvalifikacijah je bil 29. Ni bil pa Gajser edini voznik s številko 243, ki je to soboto zmagal, v EMX65 je to uspelo 10-letnemu Roku Ivandiću.

Na motokros progi v Loketu na Češkem so že v soboto visoko plapolale slovenske zastave. Koliko jih bo šele v nedeljo! Tim Gajser (Honda) in Jan Pancar (tem JP253 KTM) sta v MXGP dirkata za kvalifikacijske točke. Zmagovalec dobi 10 točk za svetovno prvenstvo in pravico, da na nedeljski dirki kot prvi izbira štartno rampo. Gajser je to sezono dobil pet od 12 kvalifikacijskih voženj. Na treningu sta bila sicer nekaj hitrejša od slovenskega asa Jeffrey Herlings (KTM) in Jorge Prado (GasGas). Tim je odpeljal tretji čas, Pancar pa devetega.

Na kvalifikacijski vožnji je s štarta in v prvi zavoj ostro levo navzgor v zavoj z največ slovenskimi navijači najbolje potegnil Prado, sledil mu je Gajser, tretji je bil Herlings. A že v zaključku prvega kroga je Timu uspelo prehitevanje za vodstvo. Razlika med prvima dvema je bila dobro sekundo, pet minut pred koncem pa je začel Španec pritiskati na slovenskega šampiona. V gneči zaostalih za krog se je bolje znašel Tim in dobil kvalifikacijsko vožnjo ter tako osvojil točko več in prednost v seštevku sezone pred Jorgejem povečal na 35 točk. Precej več točk bo v igri v nedeljo, prva vožnja v MXGP ob 14.15 in druga ob 17.10.

Povratnik po poškodbi palca Romain Febvre (Kawasaki) je bil šesti, zaostal je dobre pol minute. Pancar se je v prvem delu vožnje vozil na 19. mestu, a do cilja napredoval na 16. in tako ostal brez kvalifikacijske točke. V nedeljo si želi bližje prvi deseterici.

MXGP Češke, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Jeremy Sewwer (Kawasaki)

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

6. Romain Febvre (Kawasaki)

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (12/20):



1. Tim Gajser (Honda) 618 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 583

3. Jeffrey Herlings (KTM) 565

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 435

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 418

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 363

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 160

Peklaj v MX2 na 29. mestu

Lucas Coenen Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu svetovnega prvenstva MX2 so bili prvi trije v razmiku vsega dveh sekund; Lucas Coenen (Husqvarna) pred bratom Sacho Coenenom (KTM) in Liamom Evertsom (KTM). Za Lucasa je to tretja zaporedna dobljena kvalifikacijska vožnja. V nedeljo bo dirkal za peto zmago sezone. Vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je bil šesti in ima še 44 točk prednosti pred Lucasom Coenenom.

Jaka Peklaj (Husqvarna) petič dirka v svetovnem prvenstvu MX2. Po dobrem štartu je bil 20., v cilju pa s krogom zaostanka na 29. mestu. Zanj so te dirke predvsem nabiranje izkušenj, saj se meri s tri do pet let starejšimi in izkušenejšimi vozniki. Vseeno si v nedeljo želi kakšne točke, torej uvrstitve med 20.

Evropski naslov EMX65 se nasmiha Hrvatu s številko 243

V Loketu poteka tudi finalna dirka evropskega prvenstva mladeničev starih večinoma od 10 do 13 let na motorjih prostornine 65 in 85 kubičnih centimetrov. Dokazujejo se tudi trije slovenski mladeniči. Tim Repnik (KTM) je v konkurenci 50 voznikov v EMX65 na treningu dosegel šesti čas, Svit Vižintin (KTM) pa 14. Na dirko EMX85 pa se je uvrstil Alex Novak (KTM), ki je bil v vožnji dan čas 38. (49 voznikov).

Prvo vožnjo so odpeljali v soboto popoldne, v EMX65 je bil Vižintin 10., Repnik pa 18. Zmagal je 10-letni Hrvat Roko Ivandić (KTM). Zanimivo: nastopa z Gajserjevo številko 243. Ali bo dejansko postal evropski prvak, bo jasno v nedeljo zjutraj po drugi vožnji. Tim Gajser je denimo evropsko lovoriko v kategorijo do 65 osvojil leta 2007.

Prvo vožnjo v nekaj močnejšem razredu je dobil Francoz Sleny Goyer (GasGas), Novak je končal na 31. mestu. Druga bo v nedeljo zjutraj.