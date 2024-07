Gajser desetič letos na stopničkah, a Prado ni več edini izzivalec

Zaradi velike vročine in predvsem vlage Gajser nastopa s povsem belo čelado, tudi kombinezon je pretežno bel. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser (Honda) je 12. dirko sezone začel 24 točk pred Jorgejem Pradom (GasGas), saj je na sobotni kvalifikacijski vožnji osvojil dve točki več. Slovenski as je bil drugi, Španec pa četrti. Krajšo kvalifikacijsko vožnjo je sicer dobil Jeffrey Herlings (KTM), ki se je na zadnjih dirkah vrnil v staro formo in je tako za Gajserjem zaostajal samo še 57 točk. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil v soboto 11.

Forma Jeffreyja Herlingsa se dviga iz dirke v dirko. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prva vožnja nedeljske dirke se je razpletala podobno kot kvalifikacijska: najboljši štart Gajserja, Herlings drugi, a po dveh krogih s tremi sekundami zaostanka, Prado pa po presenetljivo znova slabšem štartu tretji, njegov zaostanek pa se je hitro večal. Deset minut pred koncem je Herlings dvignil ritem in se začel približevati vodilnemu Gajserju. Sicer je naredil napako in zapeljal s proge, a bil znova hitro za Timom. In ga je pet minut pred karirasto zastavo tudi prehitel. Gajser je ob tem naredil še napako, zdrsnilo mu je zadnje kolo. Izgubil je sedem sekund, a je imel dovolj prednosti pred Pradom, da je ostal drugi. Španec se na obrnjeni progi na nekdanjem letališču na otoku Lombok ne znajde najbolje. V predzadnjem krogu ga je prehitel Calvin Vlaanderen (Yamaha). Gajser je tako osvojil štiri točke več od Jorgeja, kar je za potek prvenstva najpomembneje.

Herlingsu druga zaporedna zmaga

Jeffrey Herlings je zdaj pri 105. zmagah na dirkah svetovnega prvenstva. Foto: Guliverimage

Tim Gajser je osvojil drugo mesto. Foto: Guliverimage Gajser je dobil "holeshot" tudi v drugi vožnji, a ga je Herlings prehitel že v prvem krogu. Kar pa niti ni bilo tako slabo, saj je zdaj Tim lahko gledal tekmečeve linije. Prado je bil na štartu še slabši, samo deveti, a se je v nekaj krogih prebil na peto mesto. Deset minut pred ciljem je Gajser pospešil, z drugačnimi linijami vozil na Herlingsovem izpuhu, a ni našel prostora za napad. In je popustil in se zadovoljil z drugim mestom. Sta bila pa s Herlingsom razred zase, tretji Vlaanderen je zaostajal že 15 sekund, peti Prado celo 30.

Herlings je tako veliko nagrado osvojil s 50 točkami, Gajser je bil drugi s 46, Vlaanderen pa tretji s 40. Prado je za četrto mesto osvojil 34 točk. Tim je tako osem dirk pred koncem sezone 34 točk pred Jorgejem in 51 pred Jeffreyjem, ki je v Indoneziji nadoknadil kar nekaj točk. Motokrosisti se zdaj vračajo v Evropo, kjer bodo čez dva tedna dirkali v Loketu na VN Češke, kamor vsako leto pride več tisoč slovenskih navijačev.

Pancar 11., v skupnem seštevku ostaja 15.

Jan Pancar je osvojil 11. mesto. Foto: Matej Podgoršek Pancar ni odpeljal, kot zna. Po štartu je bil 11., nato je zdrsnil na 14. mesto in v konkurenci tokrat samo 16 voznikov končal kot 13. V zaključku je prehitel vsaj Corneliusa Töndela (KTM), preostala dva voznika pa ne dirkata v celotnem prvenstvu. Mladi Dolenjec je drugo vožnjo odpeljal precej bolje, že v prvih krogih prehitel štiri tekmece v prvenstvu in jo vozil na 10. mestu. V cilju je zaostal manj kot minuto in v zadnjem krogu za deveto mesto prehitel tudi Yamahinega tovarniškega voznika Andreo Bonacorsija. Z 20 točkami je Jan osvojil 11. mesto, v skupnem seštevku sezone pa ostaja 15., sedem točk za Bonacorsijem.

MXGP Lomboka:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 50 točk

2. Tim Gajser (Honda) 44

3. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 40

4. Jorge Prado (GasGas) 34

5. Valentin Guillod (Honda) 32

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 31

...

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 20



MXGP, skupni seštevek (12/20):



1. Tim Gajser (Honda) 608 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 574

3. Jeffrey Herlings (KTM) 558

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 429

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 411

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 360

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 160

Peta zmaga v MX2 za Lucasa Coenena

Lucas Coenen se po sezoni tako kot brat Sacha Coenen spogleduje s selitvijo v ameriško prvenstvo. Foto: Guliverimage V MX2 je v prvi vožnji štart dobil Simon Längenfelder (GasGas), nakar je bil precej hitrejši Lucas Coenen (Husqvarna), ki jo je dobil brez pravega odpora tekmecev. Na koncu je bil mladi Belgijec sicer samo šest sekund pred Längenfelderjem in vodilnim v prvenstvu Kayom de Wolfom (Husqvarna).

Lucas Coenen je bil najhitrejši tudi v drugi vožnji in je tako z maksimalnim izkupičkom točk (50) osvojil svoj peti "grand prix". Drugi je bil Mikkel Haarup (Triuph) in tretji Längenfelder, ki je bil po dirki zaradi velike vročine in vlage povsem izmučen (na zmagovalnem odru je kar sedel). De Wolf je po napaki v drugi vožnji, ko je bil samo šesti, osvojil končno peto mesto. V skupnem seštevku sezone ima zdaj 49 točk prednosti pred Lucasom. Sledi še osem dirk.