Ne le Gajser, v Loket vas vabi kar šest slovenskih voznikov

Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z VN Češke. Čeprav je do Loketa 700 kilometrov, zaradi zastojev pot morda vzame celo devet ur vožnje, pa sem vsako leto pride več tisoč slovenskih navijačev. Letos bodo v MXGP in MX2 navijali za tri voznike, v elitnem razredu bosta dirkala Tim Gajser in Jan Pancar, v šibkejšem pa Jaka Peklaj. Saj veste, kako pravi Tim: "Smo perajt za vikend!" Pripravljen je, da Slovencem na tribunah pričara nepozaben konec tedna. V soboto popoldne najprej sledi kvalifikacijska vožnja za deset točk. Gajser jo je letos dobil že petkrat. "Zagotovo si to znova želim. V letošnji sezoni sem v kvalifikacijah konstanten in to si želim nadaljevati."

Tim Gajser je bil v Indoneziji četrti in drugi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Po dveh dirkah v Indoneziji so se najboljši motokrosisti na svetu vrnili v Evropo. Vodilni v prvenstvu Tim Gajser (Honda) je bil na prvi indonezijski dirki četrti, na drugi pa drugi in ima tako pred 13. od 20 dirk sezone 608 točk. Sledita mu Jorge Prado (GasGas) s 574 točkami in Jeffrey Herlings (KTM) s 557. "Indonezija je bila solidna. Dobre točke za prvenstvo. S prvo tekmo nisem najbolj zadovoljen, druga tekma je bila dosti boljša. Bolje sem se počutil tudi na motorju. Naredili smo nekaj sprememb z nastavitvami in so se obrestovale. Solidna Indonezija, a sem si želel več. Zdaj smo nazaj v Evropi, v Loketu. Osem dirk je še do konca, jaz bom dal vse od sebe," je v pogovoru za Sportal po petkovem treningu štartov v "paddocku" proge v Loketu dejal Gajser.

Jan Pancar je bil lani v Loketu na dirki MX2 17. Foto: Matej Podgoršek Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je s 160 točkami na 15. mestu skupnega seštevka. Na drugi indonezijski dirki, ko je bil deveti v drugi vožnji, je osvojil 11. mesto. "Izkupiček je bil kar dober, najboljših 14, 15 je bilo na dirki. Da se vozim okrog desetega mesta, je super rezultat. Imel sem malo težav z nastavitvami in vročino. Dirki nista bili najlažji, a če potegnem črto, sem bil zadovoljen." V Loketu očitno prehude vročine ne bo, obeta se do 30 stopinj. Ne bo pa dežja, ki je letos motokrosiste spremljal zelo pogosto. "Če bo samo toliko stopinj, bo odlično. Upam, da tako ostane, da ne bo tako vroče." Kar pa se tiče dežja, Jan pravi: "Končno!"

MXGP, skupni seštevek pred VN Češke (12/20):



1. Tim Gajser (Honda) 608 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 574

3. Jeffrey Herlings (KTM) 557

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 429

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 411

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 360

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 160

Gajser: Ni velike razlike med nami tremi

Slovenskih zastav ta konec tedna na Češkem ne bo manjkalo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Vse bolj napeto pa je v boju za prvaka. Prvi trije se izmenjujejo na najvišji stopnički. Zmagovalci zadnjih šestih dirk: Gajser, Pravo, Herlings, Gajser, Prado, Herlings. Zakaj ne bi torej zdaj spet zmagal Gajser! "Ni velike razlike med nami tremi. Zdaj se po poškodbi vrača še Febvre. Zanimivo bo. Dobre borbe bodo." Ob tako majhnih razlikah je štart še toliko pomembnejši, še posebej če je proga taka, da je težko prehitevati. "Mogoče je prehitevati na vsaki progi. Ta proga sicer ni najboljša za prehitevanja. A če si hitrejši, najdeš kakšno linijo, dobro mesto. A res je najpomembnejše, da dobro štartaš. S tem si olajšaš delo. Dal bom vse od sebe, da bom naredil tri dobre štarte in nato odpeljal, kot znam." In na zadnjih dirkah je imel Tim najboljše štarte. "Res smo ogromno testirali, poskušali, veliko štartov sem naredil. Vesel sem, da je viden napredek, da delamo v pravi smeri. Štarti so bili tisti, kjer sem imel veliko rezerve."

Pancar: Bolj drseča proga

Sončen petkov večer v Loketu. Foto: Matej Podgoršek "Proga je lepa. Bomo videli, kaj bodo naredili z njo, ali jo bodo obdelali, da bo mehkejša. Ne vemo, kaj lahko pričakujemo. Tu namreč dirkajo tudi na 65- in 85-kubičnih motorjih. Morda bodo zaradi njih pustili, da bo proga lažja," pa o progi pove Pancar. Tudi njemu ni najljubša. "Nekaj vmes. Klanci, doline, material je poseben, pesek, je bolj drseča. Nekaj posebnega. Vendar je zame primernejša kot recimo Lommel." Ta sledi, torej VN Belgije, že naslednji konec tedna. Na dobro sobotno kvalifikacijsko dirko cilja tudi Jan. "Prehitevanja so tu običajno kar težka. Že sobota bo pomembna, da poskusiš veliko linij. Pomemben bo dober štartni položaj. Zelo bodo pomembni štarti. Tu je običajno tudi veliko voznikov, zna biti skoraj polna štartna rampa." Tudi on je izboljšal štarte. "Če bodo šli, kot gredo na treningu, bi moral biti kar v ospredju."

Zaradi gneče pravočasno na pot v 700 kilometrov oddaljeni Loket

Konec tedna bodo tribune v Loketu polne. Foto: Matej Podgoršek



Poglejte, kako je bilo v Loketu pred dvema letoma:

Čeprav je na prvi pogled proga na pobočju nad starim mestecem Loket podobna slovenskim, pa Gajser vedno pove, da ni med njegovimi najljubšimi. "Po podlagi je specifična. Je 'šoder'. Zelo drsi. Linije se ne naredijo globoke. Po legi je podobna našim, veliko je dolin, hribov, torej vožnje navzgor, zelo je razgibana. So proge, ki so mi ljubše, recimo Matterley Basin, pa Argentina. Take odprte in hitre proge so mi zelo všeč. A tudi Loket je v redu." Že zaradi navijačev, ki prihajajo vsako leto. "Je ena od tekem, ki je bližje slovenskim navijačem. Vedno jih pride veliko. Upam, da bo tako tudi ta konec tedna. To je dodatna motivacija." Številni so prišli že v petek, nekateri spijo kar v avtodomih in šotorih v kampu pri progi. Če še razmišljate o prihodu, pa velja nasvet, da se na pot odpravite pravočasno. Iz Ljubljane do Loketa je 700 kilometrov, med Salzburgom in mimo Münchna do Rebensburga pa je običajno veliko gneče in se lahko samo na tem delu poti izgubi uro in pol. "Čeprav ni tako blizu, sem pride veliko slovenskih navijačev. Najbolj se slišijo v prvem zavoju. To gotovo pomaga. Vesel sem, ko vidim slovenske navijače," pove tudi Pancar. Loket je pravi motokrosistični družinski praznik. "Res jih pride veliko z avtodomi in imajo zvečer zabavo. Ob sobotah zvečer so imeli celo ognjemet, lani ga sicer ni bilo. Tukaj je res nekaj posebnega. Tudi s proge je lep pogled na mesto." Še ena pomembna informacija za navijače: pivo (pol litra) na prizorišču stane 90 čeških kron ali štiri evre. Lahko torej plačate tudi v evrih, a je tako približno pol evra dražje.

V MX2 bo petič dirkal mladi Peklaj

Jaka Peklaj bo odpeljal svoji peto dirko v svetovnem prvenstvu. Foto: Matej Podgoršek Spočit in dobro pripravljen bo svojo tretjo letošnjo dirko v svetovnem prvenstvu MX2 odpeljal Jaka Peklaj (Husqvarna), ki primarno nastopa v EMX250. Dve je v MX2 odpeljal že lani. "V tem razredu se kar dobro počutim. Vse je bolj umirjeno. Fantje so sicer noro hitri, ampak je vse bolj premišljeno." Pa še mesto na dirki ima zagotovljeno, saj ni voznikov toliko kot v evropskem prvenstvu. "Ni toliko stresa v soboto. A se moraš že v soboto dobro počutiti, da se lahko s tem fanti voziš v nedeljo. Želja je, da osvojim prve točke letos v MX2. Hitrost je, a mora vse sovpasti: dober štart, dobra vožnja, mogoče tudi malo sreče." Na tej progi sicer ni vozil že pet let. Ima tudi nov motor.

Na dirkah se Peklaj precej druži z Gajserjem. "Med tednom naredimo tudi kakšen trening skupaj. Napreduje. Dela stopničke naprej. Naj samo tako nadaljuje," pravi Tim. Jaka pa o sodelovanju s petkratnim svetovnim prvakom: "Dobro se razumeva in res poskušam čim več trenirati z njim. Zame je velik plus, da treniram z njim. Po treningu se podruživa in tudi za konec tedna smo veliko skupaj. Vprašam ga tudi za kakšen nasvet. To je velika prednost."

Prva vožnja dirke za VN Češke v Loketu v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10. V MX2 bosta vožnji ob 13.15 in 16.10.

Loket gosti tudi finale evropskega prvenstva v motokrosu za mlade voznike z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Slovenijo bosta zastopala Tim Repnik in Svit Vižintin v šibkejšem razredu ter Alex Novak v močnejšem.