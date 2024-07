Gajserju vse težje, po poškodbi se vrača Febvre

Svetovno prvenstvo v motokrosu se naslednji konec tedna nadaljuje z VN Češke. V Loket vsako leto pride več tisoč slovenskih navijačev Tima Gajserja in Jana Pancarja. Gotovo bo tudi letos tako, saj petkratni svetovni prvak vodi v prvenstvu MXGP in ob vse boljši formi Jeffreyja Herlingsa potrebuje bučno podporo s tribun. Na Češkem se na dirke vrača Romain Febvre, ki je bil del sprva četveroboja za naslov prvaka, a je zaradiu poškodbe palca izpustil zadnjih devet voženj. Kako je z drugimi, ki so že dlje odsotni?

Borba za prvaka se vse bolj zaostruje

Konstantnost šteje in zato je Tim Gajser vodilni v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Najboljši motokrosisti na svetu so se iz Indonezije vrnili v Evropo, kjer se bo naslednji konec tedna prvenstvo MXGP nadaljevalo z VN Češke, 13. od 20. dirk sezone. Tim Gajser (Honda) je s četrtim in drugim mestom na Lomboku ohrani vodstvo v skupnem seštevku. Ima 34 točk prednosti pred Jorgerjem Pradom (GasGas), ki je dobil prvo indonezijsko dirko, in 51 več od Jeffreyja Herlingsa (KTM), je bil najboljši v vseh treh vožnjah druge indonezijske dirke. Še najbolj lahko skrbi prav dvig forme Nizozemca, zmagovalca 105. dirk svetovnega prvenstva, ki je na zadnjih dveh dirkah nadoknadil 20 točk.

Tako kot Tim ima tudi on pet naslovov svetovnega prvaka. Za razliko od Tima in Jorgeja pa Jeffrey dirka skoraj vsak konec tedna, tudi takrat ko ni dirke svetovnega prvenstva. Ta konec tedna je tako na dirki nemškega prvenstva. Razlog je v tem, da je lani in predlani zaradi poškodb izpustil veliko dirk in išče pravi tekmovalni ritem. Zdaj je gotovo že našel. Gajser se je po vrnitvi na staro celine treniral tudi na mivki, saj po Češki sledi VN Belgije, sredi avgusta pa še VN Nizozemske, torej dve dirki, ki sta na papirju kot nalašč za mojstra mivke Herlingsa. Je pa res, da je slovenski as v Belgiji že stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra.

Febvre se vrača, kaj pa Fernandez in voznika Yamahe?

Romain Febvre si ie poškodoval prst v prvi vožnji VN Nemčije. Foto: Guliverimage Poškodbe so del motokrosa in letos niso prizanašale niti najboljšim. Že od prve dirke manjkata Jago Geerts (Yamaha) in Ruben Fernandez (Honda), od druge Maxime Renaux (Yamaha), zadnje štiri je izpustil tudi Romain Febvre (Kawasaki). Vse do so vozniki, ki bi se borili vsaj za zmagovalni balkon, če ne celo za naslov prvaka. Febvre se tudi je. Zdaj pa je po devetih izpuščenih vožnjah s tretjega zdrsnil na sedmo mesto skupnega seštevka in za Gajserjem zaostaja že skoraj 300 točk. Se pa na Češkem vrača. "Skoraj je že čas, da začnem znova. Zadovoljen sem z napredkom, ki sem ga naredil v zadnjih dveh tednih. Še nekaj dni treninga na motorju in spet bom dirkal v Loketu," je sporočil Francoz, ki je imel poškodovan palec. V prvenstvu sicer ne more več veliko postoriti, se pa lahko v pravo formo vrne vsaj do zadnjega dejanja sezone. To je pokal narodov, kjer so Francozi vedno v najožjem krogu favoritov za zmago.

Febvre sporoča, da se vrača:

Ruben Fernandez se je poškodoval v Argentini. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Vsega štiri mesece po poškodbi kolenskih vezi se je na motor vrnil tudi Gajserjev ekipni kolega Fernandez. Objavil je fotografije s prvega treninga. Ni pa še jasno, kdaj se vrača na dirke. Tudi tovarniška Yamahima voznika Renaux in Geerts že trenirata, a še ni novic o njuni vrnitvi. V odsotnosti te četverice sta se visoko na dirkah vozila tudi Pauls Jonas (Honda), ki je na Portugalskem celo zmagal, in Brian Bogers (Fantic), a zdaj zaradi poškodbe manjkata tudi onadva.

Fernandez končno spet na motorju: