Peta zaporedna zmaga Toyote na Le Mansu

Za Buemija je bila to četrta, za Hartleyja, tretja zmaga, za novinca Hirakawo pa krstna. Rekorder je Danec Tom Kristensen, ki je dirki zmagal devetkrat, poroča AFP.

Tudi drugo mesto je z zaostankom petih krogov osvojila ekipa Toyote, ki so jo sestavljali Britanec Mike Conway, Japonec Kamui Kobayashi in Argentinec Jose Maria Lopez.

Congratulations to Toyota on the 2022 victory at #LeMans24 ⚪🔴⚫ 🎉



🏆 4th victory for @Sebastien_buemi



🏆 3rd victory for @BrendonHartley



🏆 1st victory for @ryohirakawa@ROLEX | #LeMans24 | @FIAWEC | @TGR_WEC pic.twitter.com/VH73z9eI4W