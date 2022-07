Novi deli na Mercedesu za zmago na Hamiltonovi 300. dirki

Čas je za tretjo od štirih julijskih dirk formule 1. Z zmago Charlesa Leclerca v Avstriji je prvenstvo spet postalo bolj zanimivo. Vse resnejša grožnja Maxu Verstappnu in Red Bullu pa je tudi Mercedes. Tudi za VN Francije so pripravili nekaj izboljšav na dirkalniku. Morda dovolj za prvo zmago Lewisa Hamiltona v letošnji sezoni, sicer pa že 104.? Dirka v Le Castelletu bo njegova 300. v formuli 1.

Čeprav velja Francija za eno od zibelk avtomotošporta, pa se po letih zatona francoskih dirkačev šele v zadnjih letih postavlja nazaj na zemljevid formule 1. A kje so časi Alaina Prosta?! Pravzaprav so bili devet let (od 2009 do 2017) celo brez svoje dirke. S prenovo dirkališča Paul Ricard se je leta 2018 francoska VN le vrnila. Z vidika dirkačev pa novo upanje predstavljata Pierre Gasly (Alpha Tauri) in Esteban Ocon (Alpine), ki sta predlani oziroma lani dosegla vsak svojo prvo zmago. Charles Leclerc (Ferrari), ki se bori za prvaka, je Monačan. Tudi koncern Renault ni povsem odločen, kako resno želi biti vpet v svet formule 1. Trenutno dirkajo pod blagovno znamko Alpine. Sicer na pol angleška ekipa je edina, ki uporablja renaultov pogonski sklop.

Zadnjih 5 zmagovalcev VN Francije:



2021: Max Verstappen (Red Bull)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

2008: Felipe Massa (Ferrari)

2007: Kimi Räikkönen (Ferrari)

Nov nos dirkalnika na Mercedesu

Lewis Hamilton (Mercedes), ki v formuli 1 dirka od leta 2007, še nima sezone brez ene same zmage. Letos se mu to utegne zgoditi. Smo na polovici, sledi še 11 dirk. Čeprav je bitka za prvaka zanj že izgubljena, pa se Mercedes ne predaja. V Franciji imajo znova kar nekaj sprememb na svojem dirkalniku W13. Največja sprememba je na nosu dirkalnika, s katero želijo pridobiti na hitrosti na ravninah. Že zadnje so koristile slogu vožnje Lewisa Hamiltona. Je edini voznik, ki je prišel v cilj vseh dosedanjih 11 dirk.

Na zadnjih treh je bil vselej tretji. "Upam, da bom. Na temu delamo," na vprašanje, če bo v igri za zmago, odgovarja sedemkratni svetovni prvak, ki je bil še na VN Azerbajdžana povsem nemočen dirkačem Red Bulla in Ferrarija. "Verjamem, da se bomo spet lahko borili z njimi. Mogoče bo to že ta konec tedna mogoče čez pet dirk." Britanec bo ta konec tedna sicer postal šele šesti dirkač v zgodovini formule 1, ki bo odpeljal 300. veliko nagrado. Ob tej priložnosti so ga na novinarski konferenci vprašali, kdo je bil njegov najtežji nasprotnik na stezi. In odgovor: Fernando Alonso.

38 točk med Verstappnom in Leclercom

Skupni seštevek pred 12. dirko sezone:



1. Max Verstappen (Red Bull) 208 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 170

3. Sergio Perez (Red Bull) 151

4. Carlos Sainz (Ferrari) 133

5. George Russell (Mercedes) 128

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 109

7. Lando Norris (McLaren) 64

8. Esteban Ocon (Alpine) 52



1. Red Bull 340 točk

2. Ferrari 278

3. Mercedes 210

4. McLaren 73

5. Alpine 70

Prva favorita za nedeljsko zmago sicer ostajata tekmeca za naslov prvaka: vodilni Max Verstappen (Red Bull) in Leclerc, ki zaostaja 38 točk. Dirkač Ferrarija utegne biti na dirki brez prave pomoči ekipnega kolega Carlosa Sainza. Španec je bil na zadnjih dirkah zelo hiter, dosegel je tudi svojo prvo zmago, a mu utegnejo zaradi tehnične okvare z VN Avstrije preventivno zamenjati pogonski sklop. To pa avtomatsko pomeni štart iz začelja. Dirka po v nedelji ob zdaj že uveljavljeni uri - ob 15.00. Na Sportalu jo bomo spremljali v živo.

Spored VN Francije:



Petek

14.00: 1. trening

17.00: 2. trening



Sobota

13.00: 3. trening

16.00: kvalifikacije



Nedelja

15.00: dirka